ES tem alerta de perigo para acumulado de chuvas até a próxima quarta (20)

Um novo alerta de acumulado de chuvas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o Espírito Santo. O aviso, que é de grau de severidade de perigo, é válido a partir das 10h desta segunda-feira (18) até as 11h de quarta-feira (20). O instituto prevê precipitações entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.
Além disso, o Inmet também aponta par risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios nas cidades que possuem áreas de riscos para estas situações. As regiões do Estado afetadas, de acordo com o instituto, são a Central e a Sul. O alerta ainda abrange partes dos estados de São Paulo e Minas Gerais, além de todo o Rio de Janeiro.
O Inmet indica que a população pode obter mais informações com o Corpo de Bombeiros, através do número 193, e com a Defesa Civil, pelo 199. O instituto também dá instruções para pessoas que estejam em área de risco seguirem em caso de emergências. São elas:
- Evite enfrentar o mau tempo.
- Observe alteração nas encostas.
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.