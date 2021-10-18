ES tem alerta de perigo para acumulado de chuvas até a próxima quarta (20)

Além disso, o Inmet também aponta par risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios nas cidades que possuem áreas de riscos para estas situações. As regiões do Estado afetadas, de acordo com o instituto, são a Central e a Sul. O alerta ainda abrange partes dos estados de São Paulo e Minas Gerais, além de todo o Rio de Janeiro.