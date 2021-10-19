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Volta do Rabaioli

Após chuva, muro desaba em avenida do bairro Santo Antônio, em Vitória

A construção servia como encosta da Avenida Santo Antônio e apresenta risco aos pedestres e veículos que trafegam pelo local; estrutura ruiu em um terreno inabitado
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 out 2021 às 08:08

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 08:08

Muro da Avenida Santo Antônio, em Vitória, desabou na madrugada desta terça-feira (19)
Muro da Avenida Santo Antônio, em Vitória, desabou na madrugada desta terça-feira (19) Crédito: Ricardo Medeiros
Um muro desabou na Avenida Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, em Vitória, no local conhecido como Volta do Rabaioli, na madrugada desta terça-feira (19). A construção servia de encosta da avenida e caiu em um terreno que não é habitado. O local apresenta riscos para pedestres, que precisam desviar para o meio da rua, e também para veículos que passam pela via, especialmente ônibus. 

Muro desaba em avenida de Vitória

O muro caiu sobre o terreno de Valdir Francisco Bernardes, que afirmou que estava acordado por conta das fortes chuvas e ouviu um forte barulho, por volta das 3 horas da manhã. Ele não mora no terreno, onde há uma casa, e pensou que a construção havia desabado.
"Era 3 horas da manhã mais ou menos, eu estava acordado por causa da chuva muito forte. Eu ouvi um barulhão, começou a descer água suja lá para baixo. Fui ver se o casarão tinha caído, mas estava em pé, tinha que ir ver o que havia acontecido. Agora que eu subi e vi que caiu o muro da estrada", disse.
Muro da Avenida Santo Antônio, em Vitória, desabou na madrugada desta terça-feira (19)
O muro caiu em um terreno que pertence ao Valdir, onde não mora ninguém Crédito: Ricardo Medeiros
Gil Cintino, morador de Santo Antônio, argumentou que a falta de sinalização pode agravar o problema, uma vez que os ônibus estão passando muito perto de onde a estrada desabou e o peso dos coletivos pode fazer com que outra parte da avenida ceda.
"Está perigoso porque os ônibus estão passando muito próximo, teria que colocar um gelo baiano para os ônibus fazerem um desvio. Corre o risco de cair o poste e depois criar um problema ainda maior para a comunidade", disse.

ÁREA ISOLADA

Ainda na manhã, a área afetada foi isolada pela Prefeitura de Vitória com uma tela de proteção e também sinalizada com cones para evitar que novos incidentes ocorram no local. Devido a interdição do trecho, o trânsito flui em apenas uma das vias.
Vitória
A área onde o muro desabou na Volta do Rabaioli foi isolada pela Prefeitura Crédito: Kaique Dias
Em nota, a Prefeitura salientou que a Defesa Civil de Vitória informa vistoriou o local onde as chuvas provocaram o desabamento de um muro de arrimo, em Santo Antônio. Um laudo será elaborado e encaminhado para a Secretaria Municipal de Obras, que apontará a obra de contenção necessária para dar segurança ao trânsito de pedestres e veículos.
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) salientou que uma faixa do trecho atingido pela queda de um muro de arrimo na avenida Santo Antônio, em Mário Cypreste, foi interditado com uso de cones pelos agentes de trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV).

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