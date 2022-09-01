Megaleilão na Serra: são 18 mil objetos; tem até máquina de escrever

Além de milhares de luminárias, cadeiras escolares e eletroeletrônicos, o leilão com mais de 18 mil itens que a Prefeitura da Serra
realiza nesta quinta-feira (1º) terá no pregão objetos como máquina de datilografar, videocassete e até picador de legumes.
Poderão ser arrematados também liquidificadores, cadeiras de plástico, fogões, freezer, cadeiras escolares, luminárias, micro-ondas, aparelhos de som, geladeiras, CPUs, computadores, mesas e televisores, entre outros objetos.
O leilão será realizado às 10h, exclusivamente de forma on-line, através do site www.buaizleiloes.com.br
, do leiloeiro Alexandre Buaiz Neto, credenciado pela prefeitura.
Todos os itens estão sucateados e considerados inservíveis pela prefeitura, mas podem ser úteis aos interessados.
São 36 lotes com valor mínimo total de R$ 312 mil. Há lotes a partir de R$ 220, e o de valor mais alto é o que reúne cerca de 4.114 luminárias de 400W, a partir de R$ 127,5 mil.