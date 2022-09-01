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Leonel Ximenes

Megaleilão na Serra: são 18 mil objetos; tem até máquina de escrever

Pregão será realizado nesta quinta-feira (1°) de forma virtual

Públicado em 

01 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Alguns dos itens que serão leiloados pela Prefeitura da Serra
Alguns dos itens que serão leiloados pela Prefeitura da Serra Crédito: PMS/Divulgação
Além de milhares de luminárias, cadeiras escolares e eletroeletrônicos, o leilão com mais de 18 mil itens que a Prefeitura da Serra realiza nesta quinta-feira (1º) terá no pregão objetos como máquina de datilografar, videocassete e até picador de legumes.
Poderão ser arrematados também liquidificadores, cadeiras de plástico, fogões, freezer, cadeiras escolares, luminárias, micro-ondas, aparelhos de som, geladeiras, CPUs, computadores, mesas e televisores, entre outros objetos.
O leilão será realizado às 10h, exclusivamente de forma on-line, através do site www.buaizleiloes.com.br, do leiloeiro Alexandre Buaiz Neto, credenciado pela prefeitura.

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Todos os itens estão sucateados e considerados inservíveis pela prefeitura, mas podem ser úteis aos interessados.
São 36 lotes com valor mínimo total de R$ 312 mil. Há lotes a partir de R$ 220, e o de valor mais alto é o que reúne cerca de 4.114 luminárias de 400W, a partir de R$ 127,5 mil.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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