Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Avaliado em R$ 24 milhões, mais tradicional clube de Guarapari vai a leilão

Fundado em 18 de fevereiro de 1947, local foi palco de festas e bailes de carnavais memoráveis

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 15:57

Públicado em 

30 jun 2022 às 15:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O imóvel, localizado na Praia das Castanheiras, no Centro de Guarapari, pode ser adquirido em até 30 vezes
O imóvel, localizado na Praia das Castanheiras, no Centro de Guarapari, pode ser adquirido em até 30 vezes Crédito: Divulgação
Fundado há 75 anos e palco de festas e bailes de carnavais memoráveis, o tradicional Siribeira Iate Clube de Guarapari vai a leilão por dívidas contraídas com a prefeitura. O imóvel tem valor avaliado em 24.621.008,36 com valor mínimo de 14.772.605,01.
O vencedor do leilão vai ter direitos sobre a edificação com área destinada a restaurantes e centro de eventos com amplos salões e cozinha e um terreno de 44 mil m².

Veja Também

De égua a banheiras, tem de tudo no leilão da Justiça Federal do ES

Pousadas e outros imóveis de Guarapari vão a leilão. Desconto de 40%

O edital do leilão informa que o imóvel não tem registro junto no 2º Ofício de Registro de Imóveis de Guarapari e, por isso, o arrematante terá que resolver eventuais pendências de regularização nos órgãos competentes.
O imóvel, localizado na Praia das Castanheiras, no Centro de Guarapari, pode ser adquirido em até 30 vezes, mas, segundo o edital do certame, pelo menos 25% do valor arrematado terá que ser quitado à vista. O pregão está programado para a próxima terça-feira (5/7) por meio do site www.hdleiloes.com.br.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Papai Noel de BH diz que foi esquecido por empresa de ônibus em Guarapari

Nossa guerra silenciosa: homem dorme no meio do lixo em Guarapari

Modinha do copo térmico no Brasil surgiu em Guarapari, diz crítico paulista

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Guarapari leilão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados