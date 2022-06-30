Avaliado em R$ 24 milhões, mais tradicional clube de Guarapari vai a leilão

Fundado há 75 anos e palco de festas e bailes de carnavais memoráveis, o tradicional Siribeira Iate Clube de Guarapari
vai a leilão por dívidas contraídas com a prefeitura. O imóvel tem valor avaliado em 24.621.008,36 com valor mínimo de 14.772.605,01.
O vencedor do leilão vai ter direitos sobre a edificação com área destinada a restaurantes e centro de eventos com amplos salões e cozinha e um terreno de 44 mil m².
O edital do leilão informa que o imóvel não tem registro junto no 2º Ofício de Registro de Imóveis de Guarapari e, por isso, o arrematante terá que resolver eventuais pendências de regularização nos órgãos competentes.
O imóvel, localizado na Praia das Castanheiras, no Centro de Guarapari, pode ser adquirido em até 30 vezes, mas, segundo o edital do certame, pelo menos 25% do valor arrematado terá que ser quitado à vista. O pregão está programado para a próxima terça-feira (5/7) por meio do site www.hdleiloes.com.br
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