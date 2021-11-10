Modinha do copo térmico no Brasil surgiu em Guarapari, diz crítico paulista

Na coluna Cozinha Bruta, na qual Nogueira escreve textos com conteúdo bem irônico, ele chama o recipiente térmico de “copo-ostentação”. E provoca: “Em meio século de vida, já vi muita modinha ridícula. [...] O que eu ainda não tinha visto era a modinha de levar o próprio copo para beber cerveja no boteco ou na rua. Copo-ostentação, para postar no Instagram, que custa entre R$ 150 e R$ 250, algo como cem latas de cerveja popular”.