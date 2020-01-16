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À prova de calor

Copo térmico que conserva bebida por até 4,5h vira hit no ES

Os copos térmicos estão fazendo os capixabas mais felizes neste verão, conservando as bebidas por horas mesmo sob o sol

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 18:07
  Crédito: Montagem/A GAZETA
Quem é que não gostaria de conseguir manter a cerveja gelada por 4 horas e meia fora do congelador? Ou melhor, qual é a pessoa que não quer seu drinque, refrigerante, suco ou espumante com temperatura de freezer sob o Sol da praia? É essa a grande promessa do procurado Copo Stanley, que virou moda entre os mais ligados nas novidades do Espírito Santo.
A engenhoca não passa de um copo térmico que, rapidamente, ganhou centenas de versões genéricas na web. Afinal, um copo original é vendido na base de uns R$ 150 (os outros partem de R$ 50 em vários sites de lojas de utilidades no Brasil). Mas o produto verdadeiro, criado por uma empresa que prosperou na 2ª Guerra Mundial vendendo garrafas térmicas para soldados, não só garante a conservação da temperatura como tem certificado de que é "inquebrável".

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Em Guarapari, cidade que bomba principalmente em temporada de verão, não está difícil encontrar um desses copos térmicos a cada passo que se dá seja da Bacutia às Três Praias ou Praia da Aldeia. E quem faz o investimento no produto diz que não se arrepende, como Mariane Guarnier, de 30 anos, que é funcionária pública e ganhou seu primeiro copo térmico de presente.
"Depois de comprovar que ele realmente funcionava, comprei também uma garrafa térmica da mesma marca, de um litro, e viajei para o Atacama com água gelada durante um dia inteiro", diz. Ela ficou surpresa com a resistência e confidencia que, agora, acha o cálculo de custo X benefício muito bom. "A garantia é vitalícia, a durabilidade é incrível, vale muito a pena", conclui.
A funcionária pública Mariane Guarnier está toda feliz com sua bebida gelada o tempo inteiro Crédito: Reprodução/Instagram @maribrumatti89
O empresário Rodrigo Santos, de 43 anos, é outro que protagoniza pelo litoral do Estado com sua cerveja de fazer inveja em quem depende do clássico isopor. "Já fiquei uns 40 minutos com a mesma bebida e quando vi estava com a mesma temperatura. Só tomo cerveja nele e conserva mesmo", fala.
O empresário Rodrigo Santos adquiriu um copo Stanley e não se arrepende Crédito: Reprodução/Instagram @ssantosrodri_
Depois que ele adquiriu o produto, que conheceu pela internet, praticamente todos os familiares caíram na onda sem arrependimentos: "O valor é um pouco 'puxado', mas valeu cada centavo".
Se você não tem o copo da moda, há formas de improvisar e manter a sua cerveja gelada na praia. Confira as dicas que o Divirta-se separou.
Erramos: diferente do que foi publicado anteriormente, o tempo que a bebida se mantém gelada no copo com tampa não é de 50 horas. Segundo o site da Stanley, o copo com tampa mantém a bebida gelada por até 4,5h e o sem tampa por até 4 horas. O produto que chega a manter a bebida gelada por até 120 horas é sua garrafa térmica.

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