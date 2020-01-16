Copo térmico que conserva bebida por até 4,5h vira hit no ES

Crédito: Montagem/A GAZETA

Quem é que não gostaria de conseguir manter a cerveja gelada por 4 horas e meia fora do congelador? Ou melhor, qual é a pessoa que não quer seu drinque, refrigerante, suco ou espumante com temperatura de freezer sob o Sol da praia? É essa a grande promessa do procurado Copo Stanley, que virou moda entre os mais ligados nas novidades do Espírito Santo

A engenhoca não passa de um copo térmico que, rapidamente, ganhou centenas de versões genéricas na web. Afinal, um copo original é vendido na base de uns R$ 150 (os outros partem de R$ 50 em vários sites de lojas de utilidades no Brasil). Mas o produto verdadeiro, criado por uma empresa que prosperou na 2ª Guerra Mundial vendendo garrafas térmicas para soldados, não só garante a conservação da temperatura como tem certificado de que é "inquebrável".

Em Guarapari , cidade que bomba principalmente em temporada de verão, não está difícil encontrar um desses copos térmicos a cada passo que se dá seja da Bacutia às Três Praias ou Praia da Aldeia . E quem faz o investimento no produto diz que não se arrepende, como Mariane Guarnier, de 30 anos, que é funcionária pública e ganhou seu primeiro copo térmico de presente.

"Depois de comprovar que ele realmente funcionava, comprei também uma garrafa térmica da mesma marca, de um litro, e viajei para o Atacama com água gelada durante um dia inteiro", diz. Ela ficou surpresa com a resistência e confidencia que, agora, acha o cálculo de custo X benefício muito bom. "A garantia é vitalícia, a durabilidade é incrível, vale muito a pena", conclui.

A funcionária pública Mariane Guarnier está toda feliz com sua bebida gelada o tempo inteiro Crédito: Reprodução/Instagram @maribrumatti89

O empresário Rodrigo Santos, de 43 anos, é outro que protagoniza pelo litoral do Estado com sua cerveja de fazer inveja em quem depende do clássico isopor. "Já fiquei uns 40 minutos com a mesma bebida e quando vi estava com a mesma temperatura. Só tomo cerveja nele e conserva mesmo", fala.

O empresário Rodrigo Santos adquiriu um copo Stanley e não se arrepende Crédito: Reprodução/Instagram @ssantosrodri_

Depois que ele adquiriu o produto, que conheceu pela internet, praticamente todos os familiares caíram na onda sem arrependimentos: "O valor é um pouco 'puxado', mas valeu cada centavo".

Se você não tem o copo da moda, há formas de improvisar e manter a sua cerveja gelada na praia. Confira as dicas que o Divirta-se separou.