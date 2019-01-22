Qual o melhor estilo e como deixar a cerveja gelada por mais tempo

Muita gente curte uma cervejinha para se refrescar no verão Crédito: Cyril Zuma

O calor nesse mês de janeiro não está para brincadeira. Com termômetros marcando até 35ºC, o jeito é se refrescar da maneira que pode: praia; piscininha, amor; sorvete; drinques; ou a famosa cervejinha.

A bebida possui diversos estilos, mas qual seria a cerveja ideal para ser consumida durante o verão? "A cerveja ideal é aquela que o consumidor sente o prazer de degustar, porém, alguns estilos combinam mais com o verão", explica o diretor da cervejaria Berggren, Lucas Berggren.

A mais famosa, por sempre estar nas mesas de bar, e que mais combina com calor é a nossa tradicional Pilsen. Leve, ela sempre é a melhor pedida, ainda mais geladinha.

Lucas listou outro estilo de cerveja para esta época: o Witbier. "Conhecida por ser a versão belga das cervejas de trigo, costuma ter em sua composição casca de frutas cítricas e especiarias, resultando em uma cerveja muito refrescante e saborosa. Possui coloração amarelo palha, apresenta leve turbidez e boa formação de espuma", explica.

Dos vários tipos de cerveja disponíveis, a pilsen e a witibier são boas para o verão Crédito: Pixabay

Gelada por mais tempo

Mas quando se fala em cerveja no verão, não se pode deixar de lembrar que ela deve estar gelada. Assim, qual a dica para deixá-la geladinha por mais tempo? "Não existe uma fórmula certa que faz com que a bebida fique gelada por várias horas, porém, alguns truques são capazes de contribuir para isso. A caneca com asa evita que a mão fique em contato com o copo, isso ajuda para que ela fique gelada por mais tempo", conta Lucas.

O diretor lembra ainda que os suportes de isopor (as famosas camisinhas) também ajudam, principalmente em locais como praias. Elas podem ser encontradas tanto para as garrafas, como para as latas.

Temperatura ideal

A temperatura ideal é um ponto que gera polêmica. Afinal, opiniões são bem divergentes. A galera que "bebe por esporte e lazer" gosta dela sempre abaixo de 0º, pois o lance é se refrescar com a bebida bem gelada.

Já a galera que gosta de apreciar a bebida, a temperatura é outra. Os apreciadores explicam que se você quer mesmo sentir o sabor da sua bebida, o ideal é não usar temperaturas menores do que 0°C, já que isso diminui a sensibilidade das papilas gustativas. Ou seja, se ela estiver muito gelada, você não sente bem o gosto da cerveja.

"Como as cervejas mais indicadas para o verão são aquelas feitas para refrescar e com sabor mais leve, o ideal é que elas estejam entre 2° a 4°C", conta Lucas.

Deixar a cerveja no gelo por uns 15 a 20 minutos é uma boa para deixá-la na temperatura ideal Crédito: Divulgação

Como gelar mais rápido

Com esse calor, nem sempre dá para molhar o bico logo. Algumas vezes, a bebida chega quente no churrasco e longe da temperatura ideal. Para resolver o problema, existem alguns métodos que são capazes de fazer as cervejas ficarem geladas mais rápidas em um curto período.

"Um dos mais simples é colocar em um recipiente bastante gelo e colocar as cervejas dentro dele e deixar por uns 10 ou 15 minutos. Os apreciadores explicam que o ideal não é deixar a bebida no freezer, mas na própria geladeira", explica Lucas.