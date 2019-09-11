Conquista

Espírito Santo tem a melhor cerveja American Pale Ale do país

Cervejaria capixaba ganhou dois prêmios em concursos no Brasil

Publicado em 11 de setembro de 2019 às 15:45

Cervejaria do Espírito Santo conquista prêmios no Rio de Janeiro e Porto Alegre; mercado é considerado bastante promissor no Sul e Sudeste do Brasil por um dos sócios, Leo Bortolini Crédito: Hood Cervejaria/Divulgação

Além de ser referência na produção de café, mamão e rochas ornamentais, o Espírito Santo agora é destaque no mercado de cerveja artesanal. Tudo porque uma cerveja capixaba foi considerada a melhor American Pale Ale do país. O título foi obtido no Festival de Cerveja Artesanais de Porto Alegre, realizado durante o feriadão da Proclamação da República.

"Apostamos na MAPA, que é mais refrescante, é uma cerveja fácil de beber, agrada muita gente... Tanto que quando lançamos a 'MAPA' foi uma cerveja mais de entrada, bastante aromática, com esse amargor que é característico da bebida reduzido", ressalta Leo Bortolini, um dos sócios da Hood Cervejaria, que produz a bebida.

E a comemoração de Léo é ainda maior já que outro rótulo da marca foi considerado o 3º melhor pelo júri popular do 6º Festival Internacional de Cervejas - Mondial de La Bierre no RJ, que aconteceu em setembro no Rio de Janeiro.

Leo Bortolini destaca que, para o festival do Rio, a expectativa era grande, já que eles apresentaram ao concurso um rótulo que é muito apreciado pelos clientes capixabas. Chamado de "Mordida do Tyson", a mistura é mais encorpada, mais forte e é indicada para quem já está acostumado com a bebida.

"Nós fomos, também, o único empreendimento capixaba que estava com estande no local, tanto que o prêmio que ganhamos foi de 3º lugar com a melhor cerveja do evento, de acordo com júri popular", detalha ele, que lembra que essa é uma competição de nível mundial.

MERCADO PROMISSOR

A cervejaria capixaba já está com lugar garantido no mundial do ano que vem, no Rio de Janeiro. Após a vitória, acertaram tudo com a organização e já vão, até, começar a definir produtos especiais para o evento de 2019. "Todo mês, agora, também vamos nos dedicar à participação em concursos pelo Brasil. Já enviamos inscrição até para concurso no Chile", exemplifica.

Leo conta que os sócios ficaram bastante contentes por terem conquistado espaço no concurso do Rio de Janeiro. Isso porque os cariocas são considerados número um no consumo de cervejas artesanais. "Obter o título lá, com cervejarias de vários lugares, nos faz conquistar um nome. E nós estamos nessa fase de nos estabelecermos no mercado", afirma. Ele acredita que também poderão explorar novos nichos com a criação de novos estilos de cerveja.

Para o próximo ano queremos expandir o nosso cardápio, que hoje já conta com 8 estilos de cervejas Leo Bortolini, sócio da Hood Cervejaria •

