Saiba quais são as melhores cervejas pra harmonizar com churrasco

Churrasco e cerveja, uma dupla imbatível Crédito: Pixabay

Se está rolando um churrasco, a presença da cerveja é mais que certa. Ainda com as confraternizações e com o verão, que começa na próxima sexta-feira (21), que prometem agitar este fim de ano. Mas a experiência pode ir além de apenas se refrescar com a bebida.

Com a harmonização adequada, dá para deixar seus convidados pedindo bis. É o que sugere Daniel Wolff, sommelier, fundador e diretor da rede de lojas Mestre-Cervejeiro.com.

"Hoje é possível encontrar diversos rótulos de cervejas especiais, tanto nacionais quanto importadas, que harmonizam perfeitamente com churrasco e carnes grelhadas em geral. Ainda bem que não precisamos mais tomar a mesma cerveja sem gosto, sem aroma, sem graça, somente para matar a sede e limpar o paladar. O estilo de cerveja adequado pode enriquecer ainda mais a experiência gastronômica. E o mercado cervejeiro está crescendo no Brasil, justifica o especialista que também é juiz internacional de cervejas.

Segundo a especialista em cerveja do Pão de Açúcar, Káthia Zanatta, além da pilsen, as IPAs, Dunkel e Pale Ale combinam com qualquer churrasco. Dependendo do tipo de carne escolhida, as escolhas podem ser ampliadas. Confira as dicas dos dois chefs abaixo.

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Petiscos

Um estilo que harmoniza com muitos tipos de pratos e petiscos como amendoim, mussarela de búfala, churrasco e carnes vermelhas é a Extra Lager e a Pilsen. De baixa fermentação e com aparência clara, elas são leves e pedem acompanhamentos leves para petiscar.

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Picanha

Por ser um corte com maior teor de gordura, ela pode ser acompanhada de uma cerveja um pouco mais potente, tanto em álcool, quanto em amargor. A dica de Káthia é beber as American IPAs. "Elas apresentam aromas cítricos de lúpulos americanos, amargor médio-alto, corpo médio e final seco. O amargor contrasta com a gordura, doçura e o umami da carne, deixando-a mais equilibrada".

Daniel complementa dizendo que a Ipa vai muito bem em carnes acompanhadas de molho chimichurri. "Carnes grelhadas finalizadas com Chimichurri, tempero típico do churrasco argentino que está a cada dia mais comum com os churrasqueiros do Brasil, vai muito bem com cervejas lupuladas, como do estilo IPA ou Pale Ale".

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Frango

Com baixo teor de gordura, o frango pede uma Vienna Lager. Káthia explica que são boas opções para servir com essa carne, por possuírem coloração acobreada, aroma suave que remete à casca de pão e biscoito, além de leves notas florais.

Daniel Wolff complementa dizendo que a Vienna Larger cai como uma luva para carnes grelhadas somente no sal grosso. "Elas ficam muito boas com cervejas mais maltadas, como do estilo Vienna Lager e Belgian Dubbel".

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Queijo coalho

Duas cervejas combinam com esta iguaria do churrasco brasileiro: as Weizenbiers e a pilsen. Segundo Káthia, as Weizenbierssão cervejas leves e refrescantes, com notas frutadas que apresentam baixo amargor e complementam o queijo. A pilsen é defendida pela Dona Beija Laticínios, fábrica de Minas Gerais.

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Lombo de porco

Por ser um corte menos gorduroso, as English Brown Ales e Bitters inglesas são boas alternativas para combinar com essa carne do porco, defende Káthia. "As notas de caramelização e seu amargor baixo, porém assertivo, se assemelham aos da carne".

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Linguiça

Há especialistas que defendem as linguiças toscanas vão bem com as Red Ale. O motivo? O sabor marcante da linguiça aliado ao seu alto índice de gordura são diluídos pela bebida. A Ambev sugere ainda uma Extra Lager ou a Premium Lager para combinar.

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Peixes