Saiba quais são as melhores cervejas pra harmonizar com churrasco

Se está rolando um churrasco, a presença da cerveja é mais que certa. Ainda com as confraternizações e com o verão, que começa na próxima sexta-feira (21), que prometem agitar este fim de ano. Mas a experiência pode ir além de apenas se refrescar com a bebida.
Com a harmonização adequada, dá para deixar seus convidados pedindo bis. É o que sugere Daniel Wolff, sommelier, fundador e diretor da rede de lojas Mestre-Cervejeiro.com.
"Hoje é possível encontrar diversos rótulos de cervejas especiais, tanto nacionais quanto importadas, que harmonizam perfeitamente com churrasco e carnes grelhadas em geral. Ainda bem que não precisamos mais tomar a mesma cerveja sem gosto, sem aroma, sem graça, somente para matar a sede e limpar o paladar. O estilo de cerveja adequado pode enriquecer ainda mais a experiência gastronômica. E o mercado cervejeiro está crescendo no Brasil, justifica o especialista que também é juiz internacional de cervejas.
Segundo a especialista em cerveja do Pão de Açúcar, Káthia Zanatta, além da pilsen, as IPAs, Dunkel e Pale Ale combinam com qualquer churrasco. Dependendo do tipo de carne escolhida, as escolhas podem ser ampliadas. Confira as dicas dos dois chefs abaixo.
Petiscos
Um estilo que harmoniza com muitos tipos de pratos e petiscos como amendoim, mussarela de búfala, churrasco e carnes vermelhas é a Extra Lager e a Pilsen. De baixa fermentação e com aparência clara, elas são leves e pedem acompanhamentos leves para petiscar.
Picanha
Por ser um corte com maior teor de gordura, ela pode ser acompanhada de uma cerveja um pouco mais potente, tanto em álcool, quanto em amargor. A dica de Káthia é beber as American IPAs. "Elas apresentam aromas cítricos de lúpulos americanos, amargor médio-alto, corpo médio e final seco. O amargor contrasta com a gordura, doçura e o umami da carne, deixando-a mais equilibrada".
Daniel complementa dizendo que a Ipa vai muito bem em carnes acompanhadas de molho chimichurri. "Carnes grelhadas finalizadas com Chimichurri, tempero típico do churrasco argentino que está a cada dia mais comum com os churrasqueiros do Brasil, vai muito bem com cervejas lupuladas, como do estilo IPA ou Pale Ale".
Frango
Com baixo teor de gordura, o frango pede uma Vienna Lager. Káthia explica que são boas opções para servir com essa carne, por possuírem coloração acobreada, aroma suave que remete à casca de pão e biscoito, além de leves notas florais.
Daniel Wolff complementa dizendo que a Vienna Larger cai como uma luva para carnes grelhadas somente no sal grosso. "Elas ficam muito boas com cervejas mais maltadas, como do estilo Vienna Lager e Belgian Dubbel".
Queijo coalho
Duas cervejas combinam com esta iguaria do churrasco brasileiro: as Weizenbiers e a pilsen. Segundo Káthia, as Weizenbierssão cervejas leves e refrescantes, com notas frutadas que apresentam baixo amargor e complementam o queijo. A pilsen é defendida pela Dona Beija Laticínios, fábrica de Minas Gerais.
Lombo de porco
Por ser um corte menos gorduroso, as English Brown Ales e Bitters inglesas são boas alternativas para combinar com essa carne do porco, defende Káthia. "As notas de caramelização e seu amargor baixo, porém assertivo, se assemelham aos da carne".
Linguiça
Há especialistas que defendem as linguiças toscanas vão bem com as Red Ale. O motivo? O sabor marcante da linguiça aliado ao seu alto índice de gordura são diluídos pela bebida. A Ambev sugere ainda uma Extra Lager ou a Premium Lager para combinar.
Peixes
Para um bacalhau, novamente, as Weizenbiers são uma boa alternativa de bebida para harmonizar. Por serem leves e refrescantes, elas equilibram o sabor do peixe. Na mesma linha, as Witbiers também são uma ótima escolha. "Peixes grelhados finalizados com limão siciliano, vão muito bem com o estilo Witbier belga, ressalta Wolff.