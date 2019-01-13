Som alto causa confusão na praia de Bacutia, em Guarapari Crédito: Reprodução

O som alto de aparelhos eletrônicos virou motivo de discórdia na Praia de Bacutia, em Guarapari. Um vídeo gravado na primeira semana de 2019 e que circula pela redes sociais mostra uma confusão entre banhistas descontentes com o barulho de um caixa de som do tamanho de um frigobar.

No vídeo, o dono do aparelho afirma que praia não é lugar para descanso. “Quer descansar vai para o interior, vai para a roça. Aqui é praia, curtição”, disse o homem, em entrevista para uma equipe de TV.

Segundo o morador de Enseada Azul Hugo Gaspar, são constantes os abusos promovidos por grupos de banhistas nas praias da região. “Os caras chegam com um aparelho que dá para sonorizar uma festa. Às vezes têm várias a poucos metros uma das outras. Muita gente reclama e acontecem esses desentendimentos”, relatou o morador.

Hugo afirma que é comum que pessoas alcoolizadas não aceitem o diálogo para uma convivência harmoniosa na Praia da Bacutia. “As pessoas bebem e é até difícil manter o diálogo nesses casos, como mostra esse vídeo que está circulando”, completou.

Gilvan da Silva, vice-presidente da Associação de Moradores de Enseada Azul, em Guarapari, critica a forma que a fiscalização das praias é feita na cidade. “Já realizamos várias reuniões para tratar da fiscalização nas praias e ninguém fiscaliza”, reclama.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) da Prefeitura de de Guarapari informou que nada impede que qualquer pessoa leve uma caixa de som para a praia. O que não pode é ouvir som de forma que perturbe o sossego dos demais.

A secretaria informa ainda que denúncias devem ser feitas através do disque-silêncio pelo número (027) 99905-6397, que funciona de segunda a sexta, de 08h às 02h e sábado e domingo, de 18h às 2h. Fora desse horário, quem se sentir lesado também poderá ligar para o 190, caso considere o barulho perturbação ao sossego ou da ordem pública.