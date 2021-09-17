Andar metade da orla aumenta em 97% a chance de ser atropelado por uma scooter

Segundo um levantamento realizado por uma universidade do Estado, quem caminha três quilômetros da Orla de Camburi, em Vitória, tem 97% de chance de ser atropelado por uma scooter elétrica, também conhecida como "cinquentinha".

A universidade conversou com moradores de Vitória e obteve relatos, como o da nutricionista Júlia Votti: "Essa semana caminhei pela orla e não precisei desviar de nenhuma scooter desgovernada. Me sinto realizada por finalmente fazer parte dos 3%, foi uma experiência única e espero que se repita", afirmou a jovem.