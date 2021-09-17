Andar metade da orla aumenta em 97% a chance de ser atropelado por uma scooter

Segundo um levantamento realizado por uma universidade do Estado, quem caminha três quilômetros da Orla de Camburi, em Vitória, tem 97% de chance de ser atropelado por uma scooter elétrica, também conhecida como "cinquentinha".
Terror de pedestres e ciclistas, o fenômeno é conhecido por "pessoas que usam a ciclofaixa como se estivessem em um autódromo, quando deveriam usar o asfalto", afirma um dos pesquisadores. Afinal, a regra é clara: se o veículo passa de 50 km/h, deve ser emplacado e andar na via.
A universidade conversou com moradores de Vitória e obteve relatos, como o da nutricionista Júlia Votti: "Essa semana caminhei pela orla e não precisei desviar de nenhuma scooter desgovernada. Me sinto realizada por finalmente fazer parte dos 3%, foi uma experiência única e espero que se repita", afirmou a jovem.
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