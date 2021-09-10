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HUMOR

"Pessoas compram experiências, não gasolina", afirma dono de posto

Mesmo com a gasolina a R$ 7,  postos de combustíveis seguem lotados em todos o Estado

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 09:17

Públicado em 

10 set 2021 às 09:17
O Parcial

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O Parcial

Fila para abastecimento no Posto Valentim, em Campo Grande, Cariacica
Fila para abastecimento em posto de Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Mesmo com a gasolina a R$ 7, postos de combustíveis amanheceram lotados em todo o Espírito Santo, nesta quinta-feira (9). Com filas de dar inveja até mesmo nos restaurantes mais badalados da cidade, os donos de postos explicam o motivo de tamanha comoção.
"Pessoas compram experiências, não gasolina", afirma o dono de um posto de gasolina, explicando que o trabalho é maior do que oferecer um serviço de abastecimento. E tudo indica que a experiência ficará mais cara. Ao fim da quinta-feira (9), o preço da gasolina no ES seguiu subindo e a média chegou a R$ 6,79 o litro.

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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