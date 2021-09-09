O dia em que o piloto não achou o aeroporto e pousou no Sambão do Povo

Avião no Sambão do Povo Crédito: Arte/O Parcial

Em abril de 1998, um avião comercial de uma antiga companhia aérea saiu do Rio de Janeiro com destino a Vitória. Mas, ao chegar à capital, o piloto não encontrou o aeroporto que, na época, ainda tinha o tamanho semelhante ao do terminal de ônibus de Carapina.

Ele afirmou que sabia a localização exata do aeroporto de Vitória, mas que ao se aproximar, não conseguiu acreditar que aquilo realmente se tratava de um aeroporto. "Eu achei que a localização estava errada, preferi não arriscar... Foi então que encontrei o Sambão do Povo, e julguei mais seguro aterrissar", afirmou o comandante Maurício Fiumicino.

Apesar do susto, o pouso foi um sucesso e nenhum passageiro se feriu. Uma das passageiras, a comerciante Rosângela, prestou um depoimento à reportagem momentos após o ocorrido.

"Pra mim, foi uma mão na roda, porque precisava ir pra rodoviária pegar um ônibus de qualquer jeito, meu destino final é Colatina, e a rodoviária é aqui perto".

