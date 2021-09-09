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HUMOR

O dia em que o piloto não achou o aeroporto e pousou no Sambão do Povo

Alguns passageiros até gostaram por conta da proximidade com a rodoviária

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 15:28

Públicado em 

09 set 2021 às 15:28
O Parcial

Colunista

O Parcial

Avião no Sambão do Povo
Avião no Sambão do Povo Crédito: Arte/O Parcial
Em abril de 1998, um avião comercial de uma antiga companhia aérea saiu do Rio de Janeiro com destino a Vitória. Mas, ao chegar à capital, o piloto não encontrou o aeroporto que, na época, ainda tinha o tamanho semelhante ao do terminal de ônibus de Carapina.
Ele afirmou que sabia a localização exata do aeroporto de Vitória, mas que ao se aproximar, não conseguiu acreditar que aquilo realmente se tratava de um aeroporto. "Eu achei que a localização estava errada, preferi não arriscar... Foi então que encontrei o Sambão do Povo, e julguei mais seguro aterrissar", afirmou o comandante Maurício Fiumicino.
Apesar do susto, o pouso foi um sucesso e nenhum passageiro se feriu. Uma das passageiras, a comerciante Rosângela, prestou um depoimento à reportagem momentos após o ocorrido.
"Pra mim, foi uma mão na roda, porque precisava ir pra rodoviária pegar um ônibus de qualquer jeito, meu destino final é Colatina, e a rodoviária é aqui perto".

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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