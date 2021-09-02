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HUMOR

Jovem aproveita trânsito lento na 3ª Ponte e se forma em faculdade EAD

Troppo já está em sua sétima graduação só fazendo o trajeto entre Vitória e Vila Velha

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 11:24

Públicado em 

02 set 2021 às 11:24
O Parcial

Colunista

O Parcial

Trânsito, veículo, carro
Horas no trânsito resultaram em graduação EAD Crédito: Victrixia Montes/Pixabay
Quem disse que tem hora e local para estudar? O universitário Daniel Troppo viu que perdia muito tempo diariamente no trânsito entre Vitória e Vila Velha e resolveu investir. Hoje, ele se formou em Pedagogia por meio de um curso EAD.
“Não há hora nem lugar certo para complementar nosso currículo”, afirma Daniel Troppo, que já está em sua sétima graduação.
As horas no trânsito garantem bastante o futuro do rapaz. Além de Cirurgião Dentista, Daniel também já se orgulha em ser graduado nos cursos de Engenharia Civil, Turismo, Filosofia, Psicologia e Torneiro Mecânico.

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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