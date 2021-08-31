Bomba de combustível já assusta mais do que arma de fogo, diz pesquisa

Bico de abastecimento dá mais medo no capixaba do que arma de fogo Crédito: Rudy e Peter Skitterians / Pixabay

O capixaba anda assustado com o preço da gasolina no último mês. Segundo o instituto de pesquisa Vox Fofocoli, 96,30% dos capixabas tem mais medo da bomba de gasolina do que de uma arma de fogo.

Entrevistados afirmaram ainda que a pergunta “Completar hoje, chefia?”, feita habitualmente por frentistas, provoca aumento do ritmo cardíaco e até mesmo, em casos mais severos, síndrome do pânico.

O instituto Vox Fofocoli ouviu 30 motoristas de aplicativo, 30 motoristas de fim de semana, 20 entregadores, 10 frentistas e 10 fiscais de parquímetro, somando 100 pessoas. As entrevistas foram feitas na última semana em bairros da Grande Vitória.