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HUMOR

Bomba de combustível já assusta mais do que arma de fogo, diz pesquisa

Capixabas já sofrem com o aumento dos preços nos postos de combustíveis em todo o Estado

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 06:00

Públicado em 

31 ago 2021 às 06:00
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Carro sendo abastecido
Bico de abastecimento dá mais medo no capixaba do que arma de fogo Crédito: Rudy e Peter Skitterians / Pixabay
O capixaba anda assustado com o preço da gasolina no último mês. Segundo o instituto de pesquisa Vox Fofocoli, 96,30% dos capixabas tem mais medo da bomba de gasolina do que de uma arma de fogo.
Entrevistados afirmaram ainda que a pergunta “Completar hoje, chefia?”, feita habitualmente por frentistas, provoca aumento do ritmo cardíaco e até mesmo, em casos mais severos, síndrome do pânico.
O instituto Vox Fofocoli ouviu 30 motoristas de aplicativo, 30 motoristas de fim de semana, 20 entregadores, 10 frentistas e 10 fiscais de parquímetro, somando 100 pessoas. As entrevistas foram feitas na última semana em bairros da Grande Vitória.

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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