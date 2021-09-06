Capixaba é detido com 2 kg de pó preto em aeroporto de Londres

Aeroporto Crédito: Rudy e Peter Skitterians/Pixabay

Por volta das 2h da madrugada (horário de Brasília) desta segunda-feira (6), ainda na sala de desembarque, o capixaba Marcos Santos foi surpreendido por cães farejadores e imediatamente encaminhado para a área de segurança do aeroporto de Londres.

Após horas de questionamentos e da realização de um teste químico, foi constatado que o conteúdo que Marcos portava tratava-se apenas de pó preto derivado do ar de sua cidade de origem (Vitória) e que, na verdade, se encontrava espalhado por todo o seu corpo, suas roupas e bagagens.

Após os esclarecimentos, Marcos foi encaminhado para a sala de limpeza do aeroporto, onde teve todos os seus pertences higienizados e, em seguida, foi liberado.