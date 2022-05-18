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Leonel Ximenes

De égua a banheiras, tem de tudo no leilão da Justiça Federal do ES

Pregão inclui imóveis e veículos, além de uma bomba de combustível que está instalada num posto em Campo Grande, Cariacica

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 02:11

Públicado em 

18 mai 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A égua que será leiloada está descansando numa fazenda em Cachoeiro ao lado de um potro de menos de 1 ano de idade
A égua que será leiloada está descansando numa fazenda em Cachoeiro ao lado de um potro de menos de 1 ano de idade Crédito: Divulgação
São 380 itens, para todos os gostos. O leilão que a Justiça Federal no Espírito Santo promoverá na próxima terça-feira (24) vai ofertar os tradicionais imóveis e veículos, mas o destaque inusitado do pregão é uma égua de sete anos de idade. Além do animal, vai a pregão um lote de 75 banheiras tipo jacuzzi novinhas e uma bomba de combustível. Os bens foram penhorados em razão de dívidas com órgãos públicos.
Comecemos pela égua, o único animal que será leiloado. Avaliada em R$ 10 mil, o equino é da raça manga-larga marchador da cor branca e proveniente de uma dívida do seu proprietário com o Ibama (alguém finalmente está pagando dívida ao Ibama).
A égua, que não tem nome conhecido, está aguardando seu futuro dono numa fazenda em Cachoeiro de Itapemirim na companhia de um potro de menos de um ano de idade. O bichinho não vai a leilão e, portanto, vai perder a companheira da amiga mais velha.

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Para quem não quiser ficar se sacolejando no lombo da égua (quem não está acostumado sente dores depois, é horrível), uma boa opção é um lote de 75 banheiras de hidromassagem de 1,3 m de comprimento. Todas novinhas. Avaliadas em R$ 650, cada uma, está com 50% de desconto no segundo leilão (R$ 325).
E pra quem tem dinheiro pra colocar gasolina, será leiloada também uma bomba de combustível eletrônica, ano 2006 e em bom estado de conservação. Valor do bem: R$ 10 mil. A bomba está num posto de combustível na BR 262, em Campo Grande, Cariacica.

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Vão participar do leilão as varas federais de Vitória e Colatina, com processos criminais, cíveis e de execução fiscal. De acordo com os respectivos editais, o leilão será realizado exclusivamente pela internet (www.hdleiloes.com.br), encerrando-se a primeira praça às 13h, sem desconto.
Das 13h às 16h, os bens serão ofertados com 50% de desconto. Mais informações pelo site da leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko (o mesmo do leilão) ou pela central de atendimento 0800-707-9339.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cachoeiro de Itapemirim Cariacica dividas leilão Justiça Federal Ibama Mundo Animal
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