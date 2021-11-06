O que podemos aprender com o leilão do 5G no Brasil?

O leilão do 5G mostra que o poder público pode sim buscar seus objetivos sociais Crédito: Freepik

A Anatel encerrou nesta sexta-feira (5) o leilão do 5G, com grande sucesso. O governo federal arrecadou R$ 7,1 bilhões em dinheiro recebido diretamente das empresas vencedoras do certame. Se levarmos em consideração o valor total dos investimentos previstos, o total chega a R$ 43,7 bilhões.

O benefício total para a sociedade, no entanto, não se limita à implementação da nova tecnologia e ao dinheiro incorporado aos cofres públicos. O edital previu a destinação dos recursos referente à faixa de 26 GH para projetos de conectividade de escolas públicas a serem definidos com a participação do Ministério da Educação.

O edital previu em seu anexo IV-C o “Compromisso de Conectividade em Escolas Públicas de Educação Básica”, pelo qual as empresas vencedoras do certame se comprometem a realizar “projetos de conectividade de escolas públicas de educação básica, com a qualidade e velocidade necessárias para o uso pedagógico das TICs nas atividades educacionais regulamentadas pela Política de Inovação Educação Conectada, estabelecida pela Lei nº 14.180, de 1º de julho de 2021, e pelo Decreto nº 9.204, de 23 de novembro de 2017".

Isso significa que, no prazo de vigência de contrato, que autoriza a exploração dos serviços de 5G nas frequências licitadas, deverão ser instaladas “infraestruturas, equipamentos e recursos associados à consecução da plena conectividade das escolas, e que para tanto necessitem ser instalados, construídos, adquiridos e distribuídos”. Tudo a ser definido por um grupo, formado por representantes da Anatel, Ministério das Telecomunicações, MEC e das empresas envolvidas.

A ideia aqui é usar, como moeda de troca a autorização para a exploração do 5G em território nacional, para que empresas privadas, mais eficientes na gestão de projetos e na contratação de serviços, realizem obras e entreguem equipamentos para o poder público, visando a um de seus objetivos mais essenciais: a educação básica.

A solução é eficiente, na medida em que a tecnologia de telecomunicações, tão importante para o ensino, seja implementada em escolas públicas, sem a necessidade de destinação de recursos públicos diretos e sem a necessidade de realização do longo e custoso processo de licitação para compra e implementação destas tecnologias, em cada uma das unidades atingidas.