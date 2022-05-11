Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

ES terá a maior paella do Brasil em leilão solidário

Prato de origem espanhola será feito num tacho de 3,4 metros de diâmetro e que pesa 650 kg; evento custa R$ 1,5 mil a entrada (para duas pessoas)

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 15:58

Públicado em 

11 mai 2022 às 15:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Paella feita no distrito de Jacupemba para o leilão solidário em prol dos hospitais São Camilo de Aracruz e Rio Doce de Linhares, no último dia 30 de abril
Paella gigante feita no distrito de Jacupemba para o leilão solidário em prol dos hospitais São Camilo de Aracruz e Rio Doce de Linhares, no último dia 30 de abril Crédito: Divulgação
Vamos começar pelos números: 80 kg de camarão descascado; 80 kg de polvo; 60 kg de anéis de lula; 60 kg de sururu; 60 kg de filé de peixe; 60 kg de filé de frango; 30 kg de filé suíno. Tudo é muito grande na paella que será preparada no Primeiro Leilão Solidário Vitória-Vila Velha, em prol de entidades assistenciais como o complexo oncológico do Hospital Evangélico de Vila Velha.
Considerada pelos organizadores como a maior paella do Brasil, a iguaria de origem espanhola será suficiente para servir as 2,5 mil pessoas que são esperadas no leilão que será realizado no dia 4 de junho, a partir das 11h, na Fazenda Camping Barra do Jucu, em Vila Velha.
Para saciar tantos apetites solidários, além das carnes, a paella gigante será exuberante em outros itens culinários. Estão previstos 120 kg de arroz parboilizado, cinco caixas de tomate, três sacos de cebola, 10 litros de azeite, 6 kg de sal, 30 maços de coentro e 25 maços de cebolinha, entre dezenas de outros itens como urucum, açafrão, sal, alho e pimentões. Tudo dentro de um tacho de 3,4 metros de diâmetro e que pesa 650 kg.

Veja Também

Festival em Anchieta promete fazer maior moqueca capixaba do mundo

ES entra para o livro dos recordes com a maior moqueca do mundo

A paella será confeccionada pelos chefs Roberto Malacarne e Felipe Zanelato, ambos donos de restaurantes de Conceição da Barra, no Norte do Estado.
Muita comida, muita diversão e arte. O Leilão Solidário Vitória-Vila Velha terá show do Jota Quest, leilão de gado e outros animais e sorteio de cinco veículos, sendo um deles uma Hilux. O festival gastronômico está incluído no ingresso, que custa R$ 1,5 mil (válido para duas pessoas). Crianças até 10 anos de idade não pagam. Central de informações do evento: (27) 99583-2656.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Moqueca, futebol e leitura: conheça o novo bispo mineiro de Colatina

Papo de Colunista: O ES muito além da moqueca e da polenta

Moqueca capixaba é divina, mas sozinha não faz milagres pelo turismo

Conheça quem faz a "moqueca das autoridades" no Palácio Anchieta

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Conceição da Barra Gastronomia leilão Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados