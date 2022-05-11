ES terá a maior paella do Brasil em leilão solidário

Vamos começar pelos números: 80 kg de camarão descascado; 80 kg de polvo; 60 kg de anéis de lula; 60 kg de sururu; 60 kg de filé de peixe; 60 kg de filé de frango; 30 kg de filé suíno. Tudo é muito grande na paella que será preparada no Primeiro Leilão Solidário Vitória-Vila Velha, em prol de entidades assistenciais como o complexo oncológico do Hospital Evangélico de Vila Velha
.
Considerada pelos organizadores como a maior paella do Brasil, a iguaria de origem espanhola será suficiente para servir as 2,5 mil pessoas que são esperadas no leilão que será realizado no dia 4 de junho, a partir das 11h, na Fazenda Camping Barra do Jucu, em Vila Velha.
Para saciar tantos apetites solidários, além das carnes, a paella gigante será exuberante em outros itens culinários. Estão previstos 120 kg de arroz parboilizado, cinco caixas de tomate, três sacos de cebola, 10 litros de azeite, 6 kg de sal, 30 maços de coentro e 25 maços de cebolinha, entre dezenas de outros itens como urucum, açafrão, sal, alho e pimentões. Tudo dentro de um tacho de 3,4 metros de diâmetro e que pesa 650 kg.
A paella será confeccionada pelos chefs Roberto Malacarne e Felipe Zanelato, ambos donos de restaurantes de Conceição da Barra
, no Norte do Estado.
Muita comida, muita diversão e arte. O Leilão Solidário Vitória-Vila Velha terá show do Jota Quest
, leilão de gado e outros animais e sorteio de cinco veículos, sendo um deles uma Hilux. O festival gastronômico está incluído no ingresso, que custa R$ 1,5 mil (válido para duas pessoas). Crianças até 10 anos de idade não pagam. Central de informações do evento: (27) 99583-2656.