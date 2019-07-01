ES entra para o livro dos recordes com a maior moqueca do mundo

29/06/2019 - Conceição da Barra registrou a confecção da maior moqueca do mundo. O evento foi registrado pelo Guinness Book Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Além de ter a melhor moqueca do Brasil (que muitos consideram ser a única), o Espírito Santo atingiu outra marca: agora também conta com a maior delas. O feito foi conquistado no sábado, dia 29 de junho, em Conceição da Barra, onde a confecção do prato chegou a ser registrada pelo livro dos recordes, o "Guinness Book". O acontecimento fez parte das comemorações da Festa dos Pescadores de Conceição da Barra, atraindo muitos visitantes e curiosos à cidade.

Esta foi a segunda edição da "Maior Moqueca do Mundo". Ao todo, foram feitos 180 quilos do prato em uma panela de barro de 1,40m, confeccionada pelas Paneleiras de Goiabeiras. O evento também trouxe outra novidade: foi a primeira vez que as artesãs fizeram o tradicional utensílio fora de Vitória. Elas utilizaram cerca de 150 quilos de barro, em um trabalho que durou mais de uma semana.

Os números em torno do recorde, obviamente, são superlativos. Foram usados mais de 350kg de peixe e o prato foi servido para mais de mil pessoas. Além disso, foram quase 150 kg de tomate, mais de 80 kg de cebola e em torno de 15 litros de azeite. Ah, sim: um delicioso pirão também foi servido ao lado da iguaria. Para "embalar" os famintos de plantão, teve show com o cantor Tunico da Vila.

Nem o governador Renato Casagrande, presente no local para conferir o recorde, resistiu a essa delícia. "O Espírito Santo já tem a única moqueca do mundo, que é a moqueca capixaba. O resto é peixada. E Conceição da Barra conseguiu destaque na hora que propôs a fazer a maior moqueca do mundo", disse.

Governador Renato Casagrande participa da confecção da Maior Moqueca do Mundo, em Conceição da Barra Crédito: Hélio Filho/Secom