Festival em Anchieta promete fazer maior moqueca capixaba do mundo

De quinta (6) a domingo (9), Castelhanos, no litoral de Anchieta, será palco do 2º Festival da Moqueca Capixaba. Um total de 29 bares e restaurantes participarão do evento, que apresentará o mais tradicional prato do Espírito Santo em versões diferentes.
De acordo com a Prefeitura de Anchieta, o festival ainda terá a preparação da maior moqueca capixaba do mundo, em uma panela de barro de 1,1 metro de diâmetro. Para essa receita, serão usados 150 quilos de peixe e 75 quilos de camarão. O prato será servido no dia 7 de setembro em mini panelas de barro.
Segundo os organizadores, a previsão é comercializar cerca de 2,5 toneladas de moqueca durante os quatro dias do evento. Nesse período, a iguaria será comercializa nos quiosques, bares e restaurantes do balneário. Na área do evento, terão estandes, shows musicais e apresentações culturais. A banda Casaca será uma das atrações. O chef Francisco Pinheiro também realizará uma aula show durante o festival.
CAMPEONATO DE SURF
Simultaneamente ao festival gastronômico, Castelhanos receberá o 5º Campeonato de Surf São José de Anchieta. De acordo com o secretário de Turismo, Edson Vando de Souza, o festival será um produto de promoção gastronômica e turística de Castelhanos e irá contribuir para a movimentação do balneário.
PROGRAMAÇÃO
2º Festival da Moqueca Capixaba
QUINTA-FEIRA (6)
Circuito Gastronômico da Moqueca nos quiosques e restaurantes;
18h- Apresentação Escola Alcides Ceccon A historia da Moqueca Capixaba;
19h- Abertura com fala do prefeito e representantes do evento;
20h- Abertura do Espaço Gastronômico;
20h- Show musical com Serena - MPB, voz e violão
SEXTA-FEIRA (7)
Circuito Gastronômico da Moqueca nos quiosques e restaurantes;
8h- 5º Campeonato Municipal de Surf São Jose de Anchieta;
12h- Preparo da Maior Moqueca Capixaba do Mundo na Panela de Barro;
14h- Fanfarra de Iriri (comemoração da Independência)
16h- Oficina da panela de barro;
19h- Abertura do Espaço Gastronômico;
19h- Apresentação Cultural de Jongo;
20h- Show musical com Sambleke;
00h- Luau com Música ao vivo
SÁBADO (8)
Circuito Gastronômico da Moqueca nos quiosques e restaurantes;
7h- Ciclo turismo Do Mar as Montanhas;
8h- 5º Campeonato Municipal de Surf São Jose de Anchieta;
19h- Abertura do Espaço Gastronômico;
19h- Show musical Fabricio Ferreira - MPB, voz e violão;
21h- Aula Show com o Master Chef Francisco Pinheiro;
21h30- Show com a Banda 2Pretos;
22h- Show Nacional com a Banda Casaca
DOMINGO (9)
Circuito Gastronômico da Moqueca nos quiosques e restaurantes
8- 5º Campeonato Municipal de Surf São Jose de Anchieta;
9h- 2ºTreinão da Moqueca - Corrida de 5km e 10km;
2º Caminhada no Cheiro da Moqueca;
11h- Abertura do Espaço Gastronômico;
12h- Show musical com Amarildo e Ney da Viola;
16h- Encerramento