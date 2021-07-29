Conheça quem faz a "moqueca das autoridades" no Palácio Anchieta

Maria Ângela Dantas, Anginha, cozinheira do Palácio Anchieta Crédito: Fernando Madeira

O trabalho de cozinhar o prato que é a vitrine do Espírito Santo para autoridades que passam pelo Palácio Anchieta é confiado há 18 anos a uma autêntica cozinheira capixaba: Ângela Maria Dantas, carinhosamente conhecida como Anginha, de 66 anos.

É ela quem comanda a cozinha da sede do governo estadual e coloca a mão na massa para preparar, não só a moqueca, mas todo o cardápio oferecido para convidados de honra, que costumam vir ao Estado para tratar de assuntos institucionais.

Moradora do bairro Marcílio de Noronha, em Viana , Anginha trabalha no Palácio há 41 anos e carrega o título de funcionária mais antiga do local. Quando chegou, durante o mandato de Eurico Rezende (1979-1983), último governador do período da ditadura militar, trabalhou como copeira e, depois, passou um tempo na limpeza.

Em 2003, no primeiro mandato de Paulo Hartung (sem partido), assumiu o posto de cozinheira. Atualmente, chefia uma equipe de cinco pessoas.

Anginha e a equipe que trabalha na cozinha do Palácio Anchieta Crédito: Fernando Madeira

A primeira vez que pilotou a panela de barro foi meio "no susto". Sem se recordar exatamente a data, Anginha relata que em um evento especial, desses com convidados de honra, uma das cozinheiras faltou ao dia de trabalho.

"Eu falei assim: 'Daí eu vou fazer a moqueca pra ver como fica'", relembrou. E deu certo.

Devido aos elogios que recebeu, preparar o prato tornou-se uma especialidade da cozinheira, que também é responsável pelas refeições diárias oferecidas ao governador e aos demais funcionários do palácio. Geralmente, no dia a dia, são pratos mais simples como frango assado, carne ensopada e estrogonofe.

Já a moqueca costuma ser servida para convidados que vêm de fora. Em dias de festa, o menu também inclui uma moqueca de banana, farofa, pirão e pelo menos um outro tipo de carne.

A RECEITA

A receita que conquista o paladar das autoridades no Palácio Anchieta é da Anginha mesmo, e ela garante que não aprendeu com ninguém. Leva tomate, cebola, peixe, camarão e temperos.

Embora sejam poucos os ingredientes, o prato é versátil e saboroso, podendo ser servido tanto em um jantar no Palácio Anchieta quanto em um almoço "pé na areia" em um domingo ensolarado de praia.

Aprenda a fazer a moqueca capixaba do Palácio Anchieta no vídeo abaixo:

QUEM JÁ EXPERIMENTOU A MOQUECA

Mãe de dois filhos e avó de um casal, Anginha brinca que não sabe explicar como é tão boa para fazer a iguaria, sendo que ela nem sequer gosta de peixe. "Meus filhos também não gostam, em casa faço só para minhas noras", contou.

Pode ser a combinação de talento e experiência, mas o resultado é positivo. Quem passou por lá, ela garante, mandou recado para elogiar. Entre as visitas estão o ex-presidente Lula, o cantor Roberto Carlos, o Padre Marcelo Rossi e o ex-jogador de futebol e hoje senador Romário, que Anginha faz questão de citar. "Até hoje eu tenho a camisa que ele autografou", relatou.

A moqueca servida às autoridades que visitam o Palácio Anchieta Crédito: Fernando Madeira