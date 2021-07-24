De morte em cerimônia à gafe: os causos de visitas ilustres no Palácio Anchieta

Nelson Mandela, Roberto Carlos, José Sarney, Getúlio Vargas e Zico: conheça as histórias dessas visitas ilustres Crédito: Divulgação/Arte Geraldo Neto

Em seus 470 anos, o Palácio Anchieta se tornou, principalmente após ter virado sede do governo no final do século XVIII, um dos principais locais para a recepção de grandes personalidades que passaram pelo Espírito Santo . Do imperador Dom Pedro II ao líder sul-africano Nelson Mandela, o local recebeu boa parte dos presidentes brasileiros, astros da TV brasileira, músicos e ídolos do esporte.

No cardápio, quando havia tempo para o visitante almoçar, quase sempre era a moqueca capixaba o prato principal – hábito hoje instituído no protocolo. Em algumas dessas visitas, principalmente as presidenciais, o Palácio também foi local de hospedagem dos ilustres turistas, embora a partir dos anos 1990, com a reforma da Residência Oficial da Praia da Costa, Vila Velha , as autoridades tenham deixado de escolher o Anchieta para pernoitar.

Entre artistas renomados, já visitaram o Palácio os cantores Roberto Carlos, Wanessa Camargo e Zezé di Camargo; o ator Luiz Fernando Guimarães e a atriz Nicette Bruno , que chegou até a gravar nas salas do Anchieta cenas do filme Helena, o último que filmou antes de morrer em 2020.

Já no esporte, também estiveram pelo local os craques do futebol Richarlison e Zico; a dupla campeã olímpica do vôlei de praia Alison Mamute e Bruno Schmidt; e o técnico da seleção masculina campeã olímpica de vôlei, Bernadinho.

Veja o vídeo sobre os visitantes ilustres que já passaram pelo Palácio Anchieta.

A recepção de uma personalidade no Palácio Anchieta costuma ser cercada de planejamento e muito esforço por parte dos servidores que atuam no cerimonial do Estado, para não deixar que nenhuma gafe ou desconforto ocorra durante as visitas. No entanto, nem sempre é possível impedir que elas aconteçam. Conheça alguns causos destas visitas no prédio histórico fundado em 25 de julho de 1551.

MORTE DURANTE CERIMÔNIA EM HOMENAGEM A VARGAS

Getúlio Vargas, ao fundo na ponta da mesa, participa de jantar privado no Palácio Anchieta Crédito: CPDOC/FGV

Talvez a mais trágica delas tenha ocorrido em 1935, durante uma visita do presidente Getúlio Vargas ao Estado. Foi oferecido a ele um grande banquete, onde pessoas da elite capixaba e autoridades locais puderam ouvir um discurso do presidente. No entanto, durante o jantar, o então diretor da penitenciária do Estado, Ademar Grijó, faleceu após ser acometido de um mal súbito.

Apesar da lembrança triste, Getúlio voltou ao Estado outras vezes, tanto durante a campanha presidencial de 1950, quanto em 1951, já ocupando o cargo.

A "QUASE-GAFE" COM A PRIMEIRA-DAMA

A primeira-dama Marly Sarney, de verde, ao lado do marido, José Sarney, em cerimônia no Palácio Anchieta Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Outro evento, bem menos trágico, mas também curioso ocorreu em 1986, quando José Sarney veio até Vitória junto com a então primeira-dama, Marly Sarney. A chefe do cerimonial do Palácio Anchieta, Hilda Cabas, conta o susto que levou quando uma cadeira em que a primeira-dama estava quebrou, pouco depois do fim da cerimônia.

"Tinha sido um evento agradável com a dona Marly. Foi no governo Camata e a primeira-dama era a Rita, quando Enza (Camata), filha dela, ainda era bebê. Me lembro que dona Marly pegou ela no colo enquanto estava sentada na cadeira, fizeram fotografias e tudo mais. Quando eles foram embora, foram arrumar o salão. Quando um funcionário levantou a cadeira, a perna da cadeira caiu", lembrou Dona Hilda.

"Na hora eu pensei, 'imagina se tivesse acontecido com a primeira-dama?'. Eu fiquei assustadíssima, seria manchete nacional" Hilda Cabas - Chefe do cerimonial do Palácio Anchieta

ENTRE MANDELA E O PALÁCIO, A ALERGIA

Nelson Mandela, sentado ao centro da mesa, no Palácio Anchieta Crédito: Antônio Carlos Gemada Sessa Neto

Quem também por pouco não enfrentou apuros no Palácio foi o líder sul-africano Nelson Mandela. Inicialmente, ele ficaria hospedado no Palácio Anchieta ou em um hotel na Praia de Camburi, em Vitória . No entanto, Mandela, que havia passado 27 anos na prisão, tinha se tornado tuberculoso nos anos de cárcere. No final das contas, ele passou apenas alguns minutos no Palácio, em uma rápida homenagem, e se hospedou na Residência Oficial da Praia da Costa.

O secretário de Apoio aos Municípios na época, José Eugênio Vieira, ficou encarregado dos preparativos. Ele conta que o carpete que revestia o Palácio naquele período quase inviabilizou a visita.

"Faltavam três dias para a visita quando o Itamaraty vetou o hotel e o Palácio, porque tinha carpete e não faria bem para o Mandela, que era tuberculoso. O local precisaria comportar também 100 homens que fariam a segurança. A única alternativa que restou foi a Residência Oficial, que naquela época estava abandonada. Foi uma correria danada, mas conseguimos fazer uma reforma em três dias e deixar tudo pronto para receber Mandela. Foi uma visita importante para o Estado, para o povo capixaba, mas quase não aconteceu", revelou.

TUMULTO NA HOMENAGEM AO REI

Roberto Carlos recebe a comenda Augusto Ruschi, em 1992 Crédito: Arquivo AG

Naquele mesmo ano de 1992, o entorno do Palácio ficou lotado com o assédio dos fãs do cantor Roberto Carlos. No topo das paradas, como foi em boa parte da sua carreira, o músico cachoeirense veio a Vitória receber a comenda Augusto Ruschi. José Eugênio foi buscá-lo no aeroporto para levá-lo ao Palácio.

A Gazeta registrou, em reportagem no dia seguinte da visita, que foram estimadas mais de 700 pessoas aguardando para falar com o Rei, que foi até uma das sacadas do Palácio para retribuir o carinho e acenar para os fãs. A praça João Clímaco, na lateral do prédio, precisou ser interditada durante a agenda.

"Foi uma comoção enorme, do aeroporto até o Palácio. Por acaso, o título da homenagem, que ele assinou, foi usando uma caneta que era minha. Como tinha uma amiga que era muito fã dele, dei a ela a caneta de presente depois" José Eugênio Vieira - Ex-secretário estadual

"PRESENTE DE GREGO" DO GALINHO

Zico conversa com Paulo Hartung, então governador, no Palácio Anchieta, em 2010 Crédito: Divulgação

Anos depois, José Eugênio, desta vez como secretário de Educação, viveu outra cena curiosa no Palácio Anchieta. Ele participou de um almoço com o então governador Paulo Hartung e o ex-jogador do Flamengo Zico, que veio ao Estado apresentar um projeto da escolinha de futebol dele. Após o encontro, Eugênio foi presenteado com uma camisa do Flamengo, autografada pelo craque.