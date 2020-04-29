“Getúlio Vargas” entra na luta contra o coronavírus em cidade do ES

Em Colatina
, até Getúlio Varga
s entrou no combate ao novo coronavírus. Hoje (29) à tarde, o busto do ex-presidente, na Praça Belmiro Teixeira, no Centro, foi devidamente paramentado pelo prefeito Sérgio Meneguelli
(Republicanos) com uma máscara de proteção facial com a logomarca “eu amo Colatina”, adotada pelo chefe do Executivo municipal.
Segundo a assessoria do prefeito, foi Meneguelli que colocou a máscara no busto do ditador como forma de chamar atenção da população para a forma correta de uso deste equipamento de proteção individual contra a Covid-19
.
"É a única forma que temos no momento de nos prevenir e combater esse inimigo invisível, por isso torna-se indispensável adotar tais medidas", recomenda o prefeito.
Mas a máscara ficou pouco tempo como alegoria pedagógica: alguém gostou e a levou pra casa. Tomara que o ato eticamente condenável pelo menos sirva para, de fato, proteger alguém. Use máscara
quando for preciso.
Colatina tem 25 casos confirmados do novo coronavírus. Apenas uma pessoa está hospitalizada, sete estão em isolamento domiciliar e 17 foram considerados curados por não apresentarem mais sintomas da doença.