Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

“Getúlio Vargas” entra na luta contra o coronavírus em cidade do ES

Prefeito Sérgio Meneguelli colocou uma máscara de proteção facial no busto do ex-presidente numa praça do Centro de Colatina

Públicado em 

29 abr 2020 às 18:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Na Praça Belmiro Teixeira, no Centro de Colatina, o busto de Getúlio Vargas com a máscara
Na Praça Belmiro Teixeira, no Centro de Colatina, o busto de Getúlio Vargas com a máscara Crédito: Divulgação
Em Colatina, até Getúlio Vargas entrou no combate ao novo coronavírus. Hoje (29) à tarde, o busto do ex-presidente, na Praça Belmiro Teixeira, no Centro, foi devidamente paramentado pelo prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos) com uma máscara de proteção facial com a logomarca “eu amo Colatina”, adotada pelo chefe do Executivo municipal.
Segundo a assessoria do prefeito, foi Meneguelli que colocou a máscara no busto do ditador como forma de chamar atenção da população para a forma correta de uso deste equipamento de proteção individual contra a Covid-19.
"É a única forma que temos no momento de nos prevenir e combater esse inimigo invisível, por isso torna-se indispensável adotar tais medidas", recomenda o prefeito.
Mas a máscara ficou pouco tempo como alegoria pedagógica: alguém gostou e a levou pra casa. Tomara que o ato eticamente condenável pelo menos sirva para, de fato, proteger alguém. Use máscara quando for preciso.

Veja Também

Ruas movimentadas marcam a reabertura do comércio em Colatina

Hospital de Colatina ganha estrutura para pacientes com coronavírus

Coronavírus: mesmo de máscara, exercício ao ar livre deve ser evitado

Colatina tem 25 casos confirmados do novo coronavírus. Apenas uma pessoa está hospitalizada, sete estão em isolamento domiciliar e 17 foram considerados curados por não apresentarem mais sintomas da doença.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Colatina Covid-19 Sérgio Meneguelli Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados