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Coronavírus no ES

Ruas movimentadas marcam a reabertura do comércio em Colatina

O comércio da cidade foi liberado após o município ser classificado pelo Governo do Estado como região de baixo risco para a proliferação da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 17:24

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 17:24

Ruas movimentadas marcam a reabertura do comércio em Colatina
Ruas movimentadas marcam a reabertura do comércio em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
Ruas movimentadas marcam a reabertura do comércio em Colatina
As ruas de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ficaram movimentadas nesta quarta-feira (22), a data marcou a reabertura do comércio depois de trinta dias fechado, em função da pandemia do novo coronavírus.
O comércio da cidade foi liberado após Colatina ser classificada, pelo Governo do Estado, como uma região de baixo risco para a proliferação da Covid-19. Apesar da liberação, a rotina na área comercial ainda não voltou ao normal. A prefeitura determinou horários diferentes para a abertura das lojas. Alguns setores começam a funcionar às 8 horas e outros às 10 horas.
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Além disso, para manter as lojas funcionando os comerciantes precisam ampliar os cuidados para prevenir o vírus. Todas as lojas precisam ter à disposição dos clientes o álcool em gel. Além disso, os funcionários são obrigados a trabalhar com máscara e os clientes também só podem entrar nos estabelecimentos utilizando a mesma proteção.
Muitas pessoas estava de máscara nas ruas do Centro de Colatina
Muitas pessoas estava de máscara nas ruas do Centro de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
A secretária de saúde do município, Kamila Sales Roldi afirmou que os efeitos da reabertura do comércio serão avaliados em duas semanas.
A movimentação hoje foi muito grande, até lembrou o período de natal. Nós só vamos saber os efeitos dessa reabertura em 15 dias. Então é importante que todas as pessoas que precisam circular pelas áreas de comércio reforcem os cuidados, afirmou.

COMERCIANTES QUEREM RECUPERAR PREJUÍZOS

Com a reabertura dos estabelecimentos, os comerciantes estão pensando em estratégias para recuperar as vendas perdidas. Uma loja de roupas do centro de Colatina que estava em promoção quando o comércio fechou, reabriu mantendo os descontos.
Vamos continuar com essa condição, precisamos queimar esse estoque para manter o nosso planejamento, destacou a gerente do estabelecimento Célia Bernaldino.
A profissional contou ainda que durante o período em que a loja esteve fechada, os donos do estabelecimento tiveram que demitir funcionários. Segundo ela, a expectativa é poder recontratar esses profissionais nos próximos meses.
Loja de Colatina manteve promoção para recuperar vendas Crédito: TV Gazeta Noroeste

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO EM COLATINA 

Sem Limite de horário estabelecido: Lojas de cuidados animais e de produtos agrícolas; Borracharias; Oficinas mecânicas; Lojas de venda de materiais para a saúde; Hotéis e pousadas; Transporte de passageiros e de cargas; Bancas de jornais e revistas; Lojas de venda de embalagens; Escritórios de advocacia e contabilidade; Clínicas médicas, de odontologia e fisioterapia; Clínicas de estética; Estacionamento rotativo; Salões de beleza e barbearias com horários agendados.
Segunda a sexta-feira: 8h às 14h - Sábado: 7h às 11h: Lojas de material de construção, de vendas de veículos e de peças automotivas; Lojas de móveis e eletrodomésticos e de eletrônicos; Papelarias e livrarias; Lojas de celulares e acessórios.
Segunda a sexta-feira: 10h às 16h - Sábado: 9h às 13h:  Outros setores do comércio.
Restaurantes, lanchonetes, pizzarias e sorveterias:  Segunda a sexta-feira:  10h às 15h /  18h às 22h.  Sábados:  10h às 14h

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