Ruas movimentadas marcam a reabertura do comércio em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste

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As ruas de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, ficaram movimentadas nesta quarta-feira (22), a data marcou a reabertura do comércio depois de trinta dias fechado, em função da pandemia do novo coronavírus

O comércio da cidade foi liberado após Colatina ser classificada, pelo Governo do Estado, como uma região de baixo risco para a proliferação da Covid-19. Apesar da liberação, a rotina na área comercial ainda não voltou ao normal. A prefeitura determinou horários diferentes para a abertura das lojas. Alguns setores começam a funcionar às 8 horas e outros às 10 horas.

Além disso, para manter as lojas funcionando os comerciantes precisam ampliar os cuidados para prevenir o vírus. Todas as lojas precisam ter à disposição dos clientes o álcool em gel. Além disso, os funcionários são obrigados a trabalhar com máscara e os clientes também só podem entrar nos estabelecimentos utilizando a mesma proteção.

Muitas pessoas estava de máscara nas ruas do Centro de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste

A secretária de saúde do município, Kamila Sales Roldi afirmou que os efeitos da reabertura do comércio serão avaliados em duas semanas.

A movimentação hoje foi muito grande, até lembrou o período de natal. Nós só vamos saber os efeitos dessa reabertura em 15 dias. Então é importante que todas as pessoas que precisam circular pelas áreas de comércio reforcem os cuidados, afirmou.

COMERCIANTES QUEREM RECUPERAR PREJUÍZOS

Com a reabertura dos estabelecimentos, os comerciantes estão pensando em estratégias para recuperar as vendas perdidas. Uma loja de roupas do centro de Colatina que estava em promoção quando o comércio fechou, reabriu mantendo os descontos.

Vamos continuar com essa condição, precisamos queimar esse estoque para manter o nosso planejamento, destacou a gerente do estabelecimento Célia Bernaldino.

A profissional contou ainda que durante o período em que a loja esteve fechada, os donos do estabelecimento tiveram que demitir funcionários. Segundo ela, a expectativa é poder recontratar esses profissionais nos próximos meses.

Loja de Colatina manteve promoção para recuperar vendas Crédito: TV Gazeta Noroeste

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO EM COLATINA

Sem Limite de horário estabelecido: Lojas de cuidados animais e de produtos agrícolas; Borracharias; Oficinas mecânicas; Lojas de venda de materiais para a saúde; Hotéis e pousadas; Transporte de passageiros e de cargas; Bancas de jornais e revistas; Lojas de venda de embalagens; Escritórios de advocacia e contabilidade; Clínicas médicas, de odontologia e fisioterapia; Clínicas de estética; Estacionamento rotativo; Salões de beleza e barbearias com horários agendados.



Segunda a sexta-feira: 8h às 14h - Sábado: 7h às 11h: Lojas de material de construção, de vendas de veículos e de peças automotivas; Lojas de móveis e eletrodomésticos e de eletrônicos; Papelarias e livrarias; Lojas de celulares e acessórios.

Segunda a sexta-feira: 10h às 16h - Sábado: 9h às 13h: Outros setores do comércio.