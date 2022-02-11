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Abandonada em terreno

Vídeo: égua é encontrada dentro de buraco em Vila Velha

Após ser localizado, o animal tomou cerca de 30 litros de água. A égua foi retirada do buraco e levada para um centro de reabilitação conveniado da prefeitura

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 07:55

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 fev 2022 às 07:55
Uma égua foi encontrada presa dentro de um buraco na tarde desta quinta-feira (10), durante uma ação da Guarda de Vila Velha e da Secretaria de Serviços Urbanos. Trabalhadores da pasta realizavam uma limpeza de pichações de grupos criminosos em muros na Região Cinco, quando localizaram o animal em um terreno baldio. 
Égua é encontrada dentro de buraco em Vila Velha
Conforme informações da Prefeitura de Vila Velha, a égua estava muito magra e se encontrava no local há, pelo menos, três dias. Ao ser localizado, o animal tomou cerca de 30 litros de água, foi retirado do buraco e levado para um centro de reabilitação conveniado da prefeitura.
Égua é encontrada abandonada em Vila Velha
Égua é encontrada abandonada em Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha

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