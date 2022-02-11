Vídeo: égua é encontrada dentro de buraco em Vila Velha

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Uma égua foi encontrada presa dentro de um buraco na tarde desta quinta-feira (10), durante uma ação da Guarda de Vila Velha e da Secretaria de Serviços Urbanos. Trabalhadores da pasta realizavam uma limpeza de pichações de grupos criminosos em muros na Região Cinco, quando localizaram o animal em um terreno baldio.