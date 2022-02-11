Vídeo: égua é encontrada dentro de buraco em Vila Velha

Uma égua foi encontrada presa dentro de um buraco na tarde desta quinta-feira (10), durante uma ação da Guarda de Vila Velha e da Secretaria de Serviços Urbanos. Trabalhadores da pasta realizavam uma limpeza de pichações de grupos criminosos em muros na Região Cinco, quando localizaram o animal em um terreno baldio.
Égua é encontrada dentro de buraco em Vila Velha
Conforme informações da Prefeitura de Vila Velha, a égua estava muito magra e se encontrava no local há, pelo menos, três dias. Ao ser localizado, o animal tomou cerca de 30 litros de água, foi retirado do buraco e levado para um centro de reabilitação conveniado da prefeitura.