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No sábado (12)

Manutenção da Cesan pode desabastecer bairros da Grande Vitória

Serviços que podem comprometer o abastecimento de água estão previstos para ocorrer das 5h às 17h do próximo sábado

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 20:28

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

10 fev 2022 às 20:28
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) anunciou mais uma manutenção preventiva, que deve ocorrer das 5h às 17 horas do próximo sábado (12). Com isso, a concessionária orienta que a população poupe água porque o abastecimento poderá ser afetado nas cidades de CariacicaVianaVila Velha e Vitória. O serviço será restabelecido após a conclusão dos serviços.

VEJA LISTA DE BAIRROS QUE PODEM SER AFETADOS

CARIACICA
  • Alto da Boa Vista
  • Alto Lage
  • Alzira Ramos
  • Aparecida
  • Bandeirantes
  • Bela Aurora
  • Bela Vista
  • Boa Sorte
  • Campina Grande
  • Campo Belo
  • Campo Grande
  • Castelo Branco
  • Cruzeiro do Sul 
  • Dom Bosco 
  • Expedito
  • Flexal I
  • Flexal II
  • Graúna
  • Itacibá 
  • Itanguá
  • Itapemirim
  • Itaquari 
  • Jardim América
  • Jardim Campo Grande 
  • Jardim de Alah
  • Maracanã
  • Morada de Santa Fé
  • Mucuri 
  • Nova Brasília
  • Nova Campo Grande
  • Nova Canaã
  • Nova Valverde
  • Novo Brasil
  • Novo Horizonte
  • Operário
  • Oriente
  • Padre Gabriel
  • Parque Gramado
  • Piranema
  • Planeta
  • Porto de Santana
  • Porto Novo 
  • Presidente Médici
  • Retiro Saudoso 
  • Rio Branco
  • Rio Marinho
  • Rosa da Penha
  • Santa Bárbara
  • Santa Cecília
  • Santa Paula 
  • Santana
  • Santo André
  • São Benedito
  • São Conrado
  • São Francisco
  • São Geraldo
  • São Geraldo II
  • São Gonçalo
  • Serra do Anil
  • Sotelândia
  • Sotema
  • Tabajara
  • Tiradentes
  • Tucum
  • Vale dos Reis
  • Vale Esperança
  • Vasco da Gama
  • Vera Cruz
  • Vila Capixaba
  • Vila Independência
  • Vila Isabel
  • Vila Palestina
  • Vila Prudêncio
  • Vista Dourada
  • Vista Mar 
  • Alzira Ramos 
  • Caçaroca
  • Chácaras União
  • Jardim Botânico
  • Rio Marinho
  • Vista Linda
VIANA
  • Areinha
  • Arlindo Villaschi
  • Campo Verde
  • Canaã
  • Caxias do Sul
  • Marcílio de Noronha
  • Morada Bethânia
  • Nova Bethânia
  • Parque Industrial
  • Primavera
  • Universal 
  • Vila Bethânia
VILA VELHA 
  • Alecrim
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  • Araçás 
  • Argolas
  • Aribiri
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  • Boa Vista I 
  • Boa Vista II 
  • Brisamar
  • Cavaliere 
  • Centro
  • Chácara do Conde
  • Cobi de Baixo 
  • Cobi de Cima 
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  • Coqueiral de Itaparica 
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  • Santo André
  • Santo Antônio 
  • Santos Dumont 
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  • São Benedito 
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  • São José 
  • São Pedro 
  • Tabuazeiro
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