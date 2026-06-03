Receita e Polícia Federal fazem buscas em tabacaria na Rua da Lama

Agentes da Receita e da Polícia Federal fizeram buscas em uma tabacaria na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória, na manhã desta quarta-feira (3). Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, as equipes ficaram cerca de uma hora dentro do estabelecimento.





Questionada sobre o caso, a Polícia Federal informou que trata-se da Operação Não Fume, que tem o objetivo de reprimir a entrada e a comercialização ilegal de cigarros em território nacional, incluindo os chamados cigarros eletrônicos.





No Espírito Santo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão na região da Grande Vitória, sendo dois em residências e quatro em estabelecimentos comerciais do tipo “tabacaria”.





Foram apreendidos aproximadamente 75 dispositivos eletrônicos para fumar, além de acessórios e essências de origem ilegal. Um investigado foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e, se for condenado, estará sujeito a pena de 2 a 5 anos de prisão.





A ação, que é nacional, mobilizou mais de 200 policiais federais para o cumprimento de 51 mandados de busca e apreensão no Pará, Paraná, Tocantins, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás.





A Polícia Federal informou que segue com operações de inteligência para identificar os responsáveis pela venda, importação, fabricação e publicidade ilegais de cigarros eletrônicos, que além de desobedecerem a legislação em vigor, ainda propagam a falsa informação de que os cigarros eletrônicos podem ser utilizados, de forma terapêutica, no auxílio às pessoas que pretendem parar de fumar os cigarros convencionais.