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Leonel Ximenes

Pousadas e outros imóveis de Guarapari vão a leilão. Desconto de 40%

Tem bem com dívida acumulada de até R$ 2 milhões de IPTU

Públicado em 

11 abr 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Pousada em Muquiçaba que vale R$ 1,2 milhão, mas que poderá ser arrematada por R$ 720 mil
Pousada em Muquiçaba que vale R$ 1,2 milhão, mas que poderá ser arrematada por R$ 720 mil Crédito: Divulgação
​A Justiça Estadual de Guarapari vai leiloar, na próxima terça-feira (12), vários imóveis, tendo como destaque uma pousada no bairro Muquiçaba, avaliada em R$ 1,2 milhão, com duas edificações interligadas contendo 19 suítes, restaurante, cozinha, recepção com sala de TV e terraços. No pregão, que será realizado pela leiloeira Hidirlene Duszeiko, o imóvel pode ser arrematado com 40% de desconto no valor de R$ 720 mil.
Além da pousada, o leilão também tem como destaque um terreno no bairro Ipiranga de 5.271 m², localizado na Rua Gerson da Silva Freire, avaliado em pouco mais de R$ 2,6 milhões, mas que poderá ser arrematado por pouco mais de R$ 1,5 milhão. Outros quatro terrenos, todos com 360 m², também estão no pregão com lance inicial de R$ 15 mil cada.
​Os bens que serão leiloados têm débitos de IPTU com a Prefeitura de Guarapari que vão de R$ 94 mil a R$ 2 milhões. Caso sejam arrematados, os valores recebidos terão finalidade de quitar parcial ou totalmente esses débitos.
Os interessados podem obter mais informações pelo site www.hdleiloes.com.br ou então pelo telefone 0800-707-9339.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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