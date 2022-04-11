Pousadas e outros imóveis de Guarapari vão a leilão. Desconto de 40%

Além da pousada, o leilão também tem como destaque um terreno no bairro Ipiranga de 5.271 m², localizado na Rua Gerson da Silva Freire, avaliado em pouco mais de R$ 2,6 milhões, mas que poderá ser arrematado por pouco mais de R$ 1,5 milhão. Outros quatro terrenos, todos com 360 m², também estão no pregão com lance inicial de R$ 15 mil cada.