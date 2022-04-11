Pousadas e outros imóveis de Guarapari vão a leilão. Desconto de 40%

A Justiça Estadual de Guarapari
vai leiloar, na próxima terça-feira (12), vários imóveis, tendo como destaque uma pousada no bairro Muquiçaba, avaliada em R$ 1,2 milhão, com duas edificações interligadas contendo 19 suítes, restaurante, cozinha, recepção com sala de TV e terraços. No pregão, que será realizado pela leiloeira Hidirlene Duszeiko, o imóvel pode ser arrematado com 40% de desconto no valor de R$ 720 mil.
Além da pousada, o leilão também tem como destaque um terreno no bairro Ipiranga de 5.271 m², localizado na Rua Gerson da Silva Freire, avaliado em pouco mais de R$ 2,6 milhões, mas que poderá ser arrematado por pouco mais de R$ 1,5 milhão. Outros quatro terrenos, todos com 360 m², também estão no pregão com lance inicial de R$ 15 mil cada.
Os bens que serão leiloados têm débitos de IPTU com a Prefeitura de Guarapari
que vão de R$ 94 mil a R$ 2 milhões. Caso sejam arrematados, os valores recebidos terão finalidade de quitar parcial ou totalmente esses débitos.
Os interessados podem obter mais informações pelo site www.hdleiloes.com.br
ou então pelo telefone 0800-707-9339.