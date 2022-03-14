Concessão da BR 262: é preciso que seja marcada a nova data do leilão

Trânsito na BR 262 após acidente na rodovia Crédito: Fernando Madeira

Volto a escrever sobre a BR 262 como usuário frequente dessa rodovia. Sou testemunha do volume de tráfego superior a sua capacidade e dos riscos que isso representa para seus usuários. Não é por falta de razões que ela é chamada de Rodovia da Morte.

No que concerne a mais esse adiamento, ainda que só tenha sido constatada a possibilidade de não haver empresas interessadas em participar da licitação depois de estabelecida a data do leilão (25.02.2022), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pela concessão, já deveria ter definido uma nova data para a sua realização.

O tempo consumido pelos responsáveis pelo planejamento dessa concessão – o que pressupõe um amplo conhecimento das particularidades pertinentes à BR 262 – não justifica a falta de uma nova data para o leilão.

Em que pesem as dificuldades de ordem topográfica e geológica para a duplicação dessa rodovia, isso já deveria ter sido devidamente avaliado.

Por obvio, o êxito de uma concessão para a iniciativa privada está inteiramente subordinado a sua viabilidade econômica. E essa viabilidade deveria ter sido muito bem avaliada e equacionada no curso do referido processo administrativo.

Num cenário econômico em que a União não dispõe de recursos para a realização de obras como essa, a atratividade constitui fator primordial para que haja empresas dispostas a realizar os investimentos necessários – requisito essencial para o êxito do processo licitatório.

Pela sua grande importância econômica para o Espírito Santo e Minas Gerais – como também para o para o Brasil –, é preciso para haja um redobrado esforço político para a concretização dessa concessão, em especial por parte dos parlamentares capixabas e mineiros.

Uma vez já cumpridas todas as exigências burocráticas necessárias, inclusive a aprovação pelo Tribunal de Contas da União , o caminho está livre para a concretização da concessão.

A BR 262 não pode mais esperar. Que seja, o mais breve possível, transferida para a iniciativa privada.