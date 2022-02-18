Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • BR 262: leilão suspenso adia, de novo, chance de tornar o ES mais competitivo
Cris Samorini

Artigo de Opinião

É presidente da Findes
Cris Samorini

BR 262: leilão suspenso adia, de novo, chance de tornar o ES mais competitivo

É fundamental que o governo federal e os órgãos reguladores consigam identificar quais foram os principais pontos que, mais uma vez, inviabilizaram o leilão da 262/381
Cris Samorini
É presidente da Findes

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 13:55

Publicado em 

18 fev 2022 às 13:55
Casal de 22 anos morre em acidente na BR 262, em Viana. Eles seguiam no Sandero Preto no sentido Domingos Martins, Vitória, quando rodou na pista e atingiu o caminhão que seguia no sentido contrário
Engarrafamento na BR 262 após acidente: duplicação vai aumentar segurança  Crédito: Fernando Madeira
Novamente, a suspensão do leilão da BR 262 - que seria realizado no dia 25 em conjunto com a BR 381 - frustra as perspectivas de avançarmos na infraestrutura do Espírito Santo e do Brasil. Mais uma vez, está sendo postergada a oportunidade de melhorar as condições dessas rodovias, tão importantes para escoar a produção. Estradas sucateadas atingem em cheio a eficiência do transporte, minando a competitividade dos negócios.
Não é de hoje que esperamos uma solução para a duplicação da BR 262, mas ainda esbarramos em pontos que afastam os investidores. O atual momento econômico do país, com incertezas sobre os preços e garantias de fornecimento de insumos para obras desse porte, certamente pesa nesse contexto.
Além disso, aspectos técnicos complexos desse projeto - como o traçado fortemente sinuoso, relevo acidentado, maciços rochosos – ainda preocupam potenciais interessados. Somam-se a isso as fortes chuvas que atingiram Minas Gerais e o Espírito Santo e acabaram comprometendo diversos trechos das estradas.

Veja Também

Governo adia pela terceira vez leilão de concessão da BR 262; veja nova data

Governo marca leilão de concessão da BR 262 e faz mudanças em edital

Leilão da BR-262 é novamente adiado, agora para fevereiro de 2022

Sem contar que há um histórico no país relacionado a incertezas regulatórias. Dificuldades nos processos de licenciamento ambiental e decisões conflitantes de metodologias entre agências reguladoras e órgãos de controle são situações que ocorrem com frequência, a exemplo da BR 101. Tudo isso afeta negativamente na decisão de investimentos de grande magnitude e longa maturação como a concessão de rodovias.
Por isso, é fundamental que o governo federal e os órgãos reguladores consigam identificar quais foram os principais pontos que, mais uma vez, inviabilizaram o leilão da 262/381. Não dá para o país continuar sabendo da existência de problemas e gargalos e não atacá-los de forma definitiva.
Passou da hora de as regras serem claras, dos projetos serem realísticos e economicamente viáveis e, claro, dos compromissos firmados serem cumpridos. Enquanto essa equação não for resolvida, continuaremos reféns de uma infraestrutura defasada e que nos tira diariamente a capacidade de sermos mais competitivos.

Tópicos Relacionados

BR 262 Findes governo federal Infraestrutura Ministério da Infraestrutura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados