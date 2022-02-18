BR 262: leilão suspenso adia, de novo, chance de tornar o ES mais competitivo

Engarrafamento na BR 262 após acidente: duplicação vai aumentar segurança Crédito: Fernando Madeira

Não é de hoje que esperamos uma solução para a duplicação da BR 262 , mas ainda esbarramos em pontos que afastam os investidores. O atual momento econômico do país, com incertezas sobre os preços e garantias de fornecimento de insumos para obras desse porte, certamente pesa nesse contexto.

Além disso, aspectos técnicos complexos desse projeto - como o traçado fortemente sinuoso, relevo acidentado, maciços rochosos – ainda preocupam potenciais interessados. Somam-se a isso as fortes chuvas que atingiram Minas Gerais e o Espírito Santo e acabaram comprometendo diversos trechos das estradas.

Sem contar que há um histórico no país relacionado a incertezas regulatórias. Dificuldades nos processos de licenciamento ambiental e decisões conflitantes de metodologias entre agências reguladoras e órgãos de controle são situações que ocorrem com frequência, a exemplo da BR 101 . Tudo isso afeta negativamente na decisão de investimentos de grande magnitude e longa maturação como a concessão de rodovias.

Por isso, é fundamental que o governo federal e os órgãos reguladores consigam identificar quais foram os principais pontos que, mais uma vez, inviabilizaram o leilão da 262/381. Não dá para o país continuar sabendo da existência de problemas e gargalos e não atacá-los de forma definitiva.