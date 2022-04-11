Papai Noel de BH diz que foi esquecido por empresa de ônibus em Guarapari

O Papai Noel afirma que ficou em um posto de gasolina esperando o ônibus em Guarapari Crédito: Instagram

Guarapari é tão amada pelos mineiros que até o Papai Noel oficial de Belo Horizonte não resiste aos encantos do balneário mais famoso do Espírito Santo. Mas o Bom Velhinho, coitado, não deu sorte desta vez: ele acusa a empresa de ônibus Buser de tê-lo esquecido na cidade do litoral capixaba neste fim de semana. E promete recorrer ao Procon.

Segundo a imprensa mineira, Mário Assis, de 61 anos, alega que há uma semana viajou com a mulher para comemorar os 40 anos de casados e, na volta para a capital mineira, esperou por pelo menos 40 minutos no ponto de embarque, um posto de gasolina, até que foi avisado pelos frentistas de que o ônibus já havia passado.

Torcedor fanático do Galo, o Papai Noel de BH afirma que precisou arcar com despesas que não estavam previstas no seu orçamento, além de perder os ingressos para o jogo do Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro , neste domingo (9), com os netos.

“Isso aí é desrespeito, né? Fazer isso com a gente. É uma falta de consideração muito grande. Todos sabem que eu não sou mais jovem. Naturalmente quem completa 40 anos de casado tem mais ou bem mais de 60", lamentou o Papai Noel mineiro em declaração ao portal G1 Minas Gerais.

Ela acusa a empresa de ônibus de aplicativo de ter mudado o horário do embarque em Guarapari sem avisá-lo. “Tiramos uma semana para nós e o que podia ser alegria virou uma tormenta. O nosso retorno estava previsto para o sábado, dia 9 de abril, às 21h20. E a Buser não compareceu ao local para nos levar de volta a nossa cidade querida de Belo Horizonte. Então ficamos à beira da estrada, num posto de gasolina", relatou ao G1.

EMPRESA DIZ QUE AVISOU AOS PASSAGEIROS

Mas a empresa contesta a reclamação. Em nota, a Buser informou que "três dias antes da viagem, todos os passageiros receberam o e-mail de confirmação do trajeto, no qual foi informado que o horário de embarque seria às 20h40".

A nota continua: “Ao contatar a equipe de atendimento da Buser, a filha do casal, que foi a responsável pela reserva no aplicativo, relatou que não conferiu o horário que constava no e-mail, o que ocasionou o não comparecimento dos passageiros a tempo para o embarque. Ao saber do caso, a empresa realizou todas as tratativas cabíveis e o casal teve sua viagem remarcada para domingo, 10/4”.