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Leonel Ximenes

Prefeitura no ES adia licitação que seria feita horas antes do Natal. Ho! Ho! Ho!

Conforme a coluna mostrou na semana passada, abertura das propostas , em dia e horário pouco comuns, causou estranheza

Públicado em 

23 dez 2021 às 13:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Papai Noel agora não vai mais atrasar por causa da licitação em Marilândia
Papai Noel agora não vai mais atrasar por causa da licitação em Marilândia Crédito: Amarildo
Os servidores do setor de licitação da Prefeitura de Marilândia podem abrir o vinho mais cedo: é que a administração municipal adiou para segunda-feira (27) a abertura de envelopes de uma concorrência que seria feita às 16h desta sexta (24), poucas horas antes da festa da noite de Natal, conforme mostrou a coluna na semana passada.
A prefeitura havia marcado a abertura das propostas para as duas licitações, ambas presenciais, às 15h e às 16h, embora o prefeito Augusto Astori Ferreira, o Gutim (PSB), tenha decretado ponto facultativo no município na véspera de Natal - só funcionarão os serviços essenciais.
As duas concorrências visam a contratar empresas prestadoras de serviço de som e iluminação que poderiam ser utilizados na festa de Ano-Novo, mas, segundo informou nesta quinta-feira (23) a assessoria de Comunicação da Prefeitura de Marilândia, a festa não será mais realizada, por causa do surgimento da variante Ômicron da Covid e o surto de gripe.
Com o cancelamento da festa de réveillon, segundo a prefeitura, houve tempo para adiar um pouco mais o certame licitatório e garantir o ponto facultativo também aos servidores da Licitação de Marilândia. O serviço contratado poderá ser utilizado durante o verão e no Carnaval, se houver condições sanitárias de a folia ser realizada.

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Na sexta-feira (17), a coluna chegou a ouvir uma alta fonte do Tribunal de Contas do Estado sobre a licitação na cidade do Noroeste do Estado. O especialista explicou que, inicialmente, não haveria nenhuma ilegalidade ou impedimento para que a concorrência fosse aberta no dia 24 de dezembro, horas antes do Natal.
Mas a mesma fonte admitia que o dia e o horário não são comuns para esse tipo de atividade e que, em tese, poderia afastar eventuais concorrentes do pregão, ainda mais levando-se em conta que o certame é presencial. Por isso, explicou, a concorrência poderia ser questionada judicialmente.
Mas felizmente, agora o certame será feito em dia mais adequado. E que os servidores do setor de Licitação da Prefeitura de Marilândia tenham um santo e feliz Natal. Assim como todos os leitores da coluna, é claro. Ho! Ho! Ho!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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