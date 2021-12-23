Prefeitura no ES adia licitação que seria feita horas antes do Natal. Ho! Ho! Ho!

A prefeitura havia marcado a abertura das propostas para as duas licitações, ambas presenciais, às 15h e às 16h, embora o prefeito Augusto Astori Ferreira, o Gutim (PSB
), tenha decretado ponto facultativo no município na véspera de Natal - só funcionarão os serviços essenciais.
As duas concorrências visam a contratar empresas prestadoras de serviço de som e iluminação que poderiam ser utilizados na festa de Ano-Novo, mas, segundo informou nesta quinta-feira (23) a assessoria de Comunicação da Prefeitura de Marilândia, a festa não será mais realizada, por causa do surgimento da variante Ômicron
da Covid e o surto de gripe.
Com o cancelamento da festa de réveillon, segundo a prefeitura, houve tempo para adiar um pouco mais o certame licitatório e garantir o ponto facultativo também aos servidores da Licitação de Marilândia. O serviço contratado poderá ser utilizado durante o verão e no Carnaval
, se houver condições sanitárias de a folia ser realizada.
Na sexta-feira (17), a coluna chegou a ouvir uma alta fonte do Tribunal de Contas do Estado
sobre a licitação na cidade do Noroeste do Estado. O especialista explicou que, inicialmente, não haveria nenhuma ilegalidade ou impedimento para que a concorrência fosse aberta no dia 24 de dezembro, horas antes do Natal.
Mas a mesma fonte admitia que o dia e o horário não são comuns para esse tipo de atividade e que, em tese, poderia afastar eventuais concorrentes do pregão, ainda mais levando-se em conta que o certame é presencial. Por isso, explicou, a concorrência poderia ser questionada judicialmente.
Mas felizmente, agora o certame será feito em dia mais adequado. E que os servidores do setor de Licitação da Prefeitura de Marilândia tenham um santo e feliz Natal
. Assim como todos os leitores da coluna, é claro. Ho! Ho! Ho!