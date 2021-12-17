Ho! Ho! Ho! Prefeitura no ES faz licitação presencial 8h antes do Natal

Haja paciência, Papai Noel! Será que vai dar tempo para a festa em Marilândia? Crédito: Amarildo

O que você estará fazendo, caro leitor, no próximo dia 24, às 16h, poucas horas antes da noite de Natal? A maioria certamente já deve estar se preparando - talvez até festejando - para a confraternização cristã, mas tem gente que ainda estará numa sala fechada de terno, gravata, documentos e computadores. Neste grupo menos privilegiado estarão, por exemplo, os servidores do setor de Licitação da Prefeitura de Marilândia , no Noroeste do ES. Todos estarão ralando nessa hora.

Sim, é isso mesmo: a prefeitura marcou a abertura de propostas para duas licitações, ambas presenciais, às 15h e às 16h, embora o prefeito Augusto Astori Ferreira, o Gutim (PSB), tenha decretado ponto facultativo no município na véspera de Natal - só funcionarão os serviços essenciais.

As duas concorrências visam a contratar empresas prestadoras de serviço de som e iluminação que poderão ser utilizados na festa de Ano-Novo, se o prefeito resolver promovê-la, o que ainda não está definido por causa da incerteza provocada pela pandemia de Covid-19

Se não houver festa de réveillon, informa a assessoria da Prefeitura de Marilândia, o serviço contratado poderá ser utilizado no Carnaval - embora a folia também não esteja assegurada pelo mesmo motivo sanitário que pode impedir a festa de Ano-Novo.

E por que abrir as propostas de licitação poucas horas antes do Natal? A assessoria de Comunicação da prefeitura alega dois motivos: licitação é serviço essencial, portanto, não está amparado pelo decreto municipal de ponto facultativo; e os prazos legais para aquisição dos serviços de som e iluminação estão apertados e, por isso, o certame terá que ser feito com a máxima urgência.

O QUE DIZ O TRIBUNAL DE CONTAS

A coluna ouviu uma alta fonte do Tribunal de Contas do Estado , que não quis que seu nome fosse divulgado porque, eventualmente, poderá se debruçar sobre casos semelhantes na Corte de Contas.

A fonte explica que, de antemão, não há nenhuma ilegalidade ou impedimento para que a licitação seja aberta no dia 24 de dezembro, horas antes do Natal. Mas ela admite que o dia e o horário não são comuns para esse tipo de atividade e que, em tese, poderia afastar eventuais concorrentes do pregão, ainda mais levando-se em conta que o certame é presencial.

Ou seja, os interessados na licitação têm que estar presentes no momento de abertura dos envelopes com as propostas para o fornecimento dos serviços à municipalidade.

Além disso, o mesmo especialista do TCES afirma que qualquer cidadão ou fornecedor dos serviços solicitados poderá fazer uma representação ao Tribunal de Contas questionando a conveniência do dia e do horário pouco comum para a licitação.

Diante disso tudo, a gente só torce para que o processo burocrático não atrase muito. Afinal, os funcionários da Licitação de Marilândia querem passar a noite de Natal em casa.