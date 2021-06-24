A Prefeitura de Cariacica publicou em edição extra do diário oficial nesta quinta-feira (24), data do aniversário da cidade, o aviso de licitação que tem como objetivo contratar a empresa que será responsável pela construção da praia artificial às margens da Avenida Vale do Rio Doce, em Itacibá, na região popularmente conhecida como Porto de Santana.
Cariacica publica licitação para construção da praia artificial
Aquelas que estiverem interessadas em participar do processo, do tipo técnica e preço, deverão entregar os envelopes até às 13h30 do próximo dia 18 de agosto. O valor máximo do certame é estimado em mais de R$ 40 milhões, e o edital completo poderá ser obtido no site oficial da administração municipal.
R$ 40.671.849,56
é o valor exato e máximo estimado para o certame da licitação
De acordo com o texto publicado, a empresa vencedora da licitação fará a "execução de estrutura de contenção, impermeabilização com geossintético e estabilização de material terroso para implementação de área de lazer". O regime de execução é indireto (empreitada por preço unitário).
A Praia de Porto de Santana
A PRAIA ARTIFICIAL
Há exatamente duas semanas, o colunista Leonel Ximenes divulgou as informações iniciais sobre o projeto da nova área de lazer de Cariacica. A praia artificial terá 1,1 km de comprimento, com uma faixa de areia que variará entre oito e 12 metros de largura, de acordo com a altura da maré.
O espaço ainda contará com quatro quiosques e píeres, calçadão, academia popular, playground, estacionamento, rampa de descida de embarcações e projeto de paisagismo, com vegetações. A expectativa é que a obra seja concluída em dois anos após o início das intervenções na região.