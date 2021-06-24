Cariacica publica licitação para construção da praia artificial

é o valor exato e máximo estimado para o certame da licitação

De acordo com o texto publicado, a empresa vencedora da licitação fará a "execução de estrutura de contenção, impermeabilização com geossintético e estabilização de material terroso para implementação de área de lazer". O regime de execução é indireto (empreitada por preço unitário).

O espaço ainda contará com quatro quiosques e píeres, calçadão, academia popular, playground, estacionamento, rampa de descida de embarcações e projeto de paisagismo, com vegetações. A expectativa é que a obra seja concluída em dois anos após o início das intervenções na região.