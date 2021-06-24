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Mobilidade urbana

ES autoriza obras de píeres do aquaviário começando por Cariacica

Anúncio foi feito no dia do aniversário do município. Prazo para a construção de cada um dos quatro terminais – um em Cariacica, um em Vila Velha e dois em Vitória – será de seis a oito meses
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

24 jun 2021 às 17:49

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 17:49

Edital foi publicado nesta terça-feira
Veja como será o aquaviário na Baía de Vitória Crédito: Divulgação/ Governo do Estado
A promessa de um novo meio de transporte para a população capixaba começa a ganhar forma. Nesta quinta-feira (24), o governo do Espírito Santo autorizou o início da construção dos píeres do aquaviário. As obras começam pela estação de embarque de Porto de Santana, em Cariacica. O prazo para a construção de cada um dos quatro píeres será de seis a oito meses. O terminal reúne um investimento de cerca de R$ 1,3 milhão.
O anúncio foi feito no dia do aniversário de 131 anos de Cariacica. A cerimônia contou com prefeitos de outras cidades da Grande Vitória, além de secretários de governo e do governador Renato Casagrande. Durante a solenidade, houve a transferência simbólica da Capital do Estado para o município.
ES autoriza obras de píeres do aquaviário começando por Cariacica
O tão esperado aquaviário terá quatro píeres: na Prainha, em Vila Velha; na Praça do Papa e no Centro de Vitória; e outro em Porto de Santana, em Cariacica.
Imagens do projeto do novo aquaviário
Imagens do projeto do novo aquaviário Crédito: Divulgação/Governo do Estado
Segundo o governo do Estado, a construção dos outros três terminais deve ser iniciada ainda em 2021. Cada um tem investimento de cerca de R$ 1,5 milhão.
As estruturas vão contar com sala de espera para aguardo do embarque e uma interligação, como uma ponte coberta, que irá permitir o acesso aos barcos que transitarem pela Grande Vitória.

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Segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, os processos para autorizações e licenças estão mais adiantados em Cariacica. O secretário destacou que apesar de pendências nas tramitações, a autorização das obras pode facilitar para que a empresa inicie a mobilização com a montagem de canteiro e aquisição de material, por exemplo.

Veja como será o novo aquaviário

INVESTIMENTOS EM OUTRAS ÁREAS

Foram anunciados nesta quinta-feira investimentos na área de saneamento, infraestrutura e educação em Cariacica. O governo do Estado informou que a quantia destinada ao desenvolvimento dos setores chega a R$ 227 milhões.
Cerca de R$ 208 milhões são para saneamento. A Prefeitura de Cariacica, com apoio da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), prevê a implantação de 4,5 quilômetros de novas redes de esgoto em Alto Lage, a construção de duas estações elevatórias, a implantação de 400 novas ligações e a melhoria na eficiência da Estação de Tratamento de Esgoto Bandeirantes.
As obras estruturantes deverão beneficiar mais de 78 mil munícipes e têm prazo de execução de até 46 meses.
Outros R$ 5 milhões serão encaminhados para melhorias na infraestrutura de Cariacica. A praça pública na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, deve passar por reforma e ampliação. Há também a implantação do Parque Linear da Biquinha, em Jardim América.
Cerca de R$ 1,3 milhão serão destinados a uma praça multiuso no bairro Bandeirantes. O local vai receber rampa para cadeirantes, cobertura da quadra poliesportiva e aparelhos para uma nova academia popular.
A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Coronel Olímpio Cunha, localizada no bairro Santana, passará por uma reconstrução. Intervenções com um investimento de R$ 11,5 milhões vão triplicar a área total ocupada pela escola. A ideia é que o local tenha quadra, auditório, laboratório, refeitório e 16 salas de aula – uma a mais que a construção atual.

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