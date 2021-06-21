CartãoGV Escolar: 65% dos alunos ainda não fizeram o recadastro

CartãoGV: o bilhete único metropolitano da Grande Vitória Crédito: Divulgação | GVBus

40 mil estudantes que usam o 65% dos alunos podem perder o benefício caso não regularizem a situação até o próximo dia 31 de julho. Cerca deque usam o Sistema Transcol ainda não fizeram o recadastramento para poder continuar usufruindo do CartãoGV Escolar. Isso quer dizer que cerca decaso não regularizem a situação até o próximo dia 31 de julho.

Your browser does not support the audio element. CartãoGV Escolar - 65 por cento dos alunos ainda não fizeram o recadastro

A princípio, a data limite seria na semana que vem. Porém, diante do alto número de usuários com cadastros pendentes, o prazo foi prorrogado. Desta vez, quem não respeitá-lo terá o cartão bloqueado a partir de 6 de agosto. Para evitar o transtorno, o beneficiário deve realizar o procedimento no site do GVBus

"Quando o aluno não faz a atualização cadastral, o cartão dele é automaticamente bloqueado até que ele comprove que continua matriculado em uma instituição de ensino, tendo, dessa forma, direito ao benefício" Elias Baltazar - Diretor executivo do GVBus

O recadastramento é exigido no início de cada ano ou período letivo para todos os alunos, enquadrados em qualquer categoria de benefício. Quem não finalizar todo esse procedimento até o final de julho só conseguirá desbloquear o CartãoGV Escolar após regularizar a situação junto ao GVBus.

VEJA O PASSO A PASSO

Na página do GVBus, selecione o botão "cadastro ou recadastro";

Em seguida, escolha a categoria do cartão e informe se já possui cadastro prévio no sistema;

Preencha o formulário com os dados pessoais solicitados;

Com o formulário preenchido em mãos, leve-o para a sua instituição de ensino para ser assinado e carimbado;

Digitalize o formulário e as demais documentações obrigatórias;

Acesse novamente o site do GVBus e clique em "enviar arquivos digitalizados";

Insira o número de protocolo e anexe os arquivos digitalizados dos documentos;

Fique atento à situação do recadastramento para saber se ele foi aprovado, no botão "consultar status de aprovação do cadastro".



Atualmente, mais de 4 mil recadastramentos estão com pendências, que também precisam ser regularizadas até o final de julho para evitar o bloqueio do cartão. Isso ocorre quando é detectada alguma divergência no preenchimento do formulário ou falta alguma documentação exigida, por exemplo.

Segundo o GVBus, esses usuários foram alertados sobre o problema por e-mail, mas poucos voltaram a verificar o sistema. Com o número do protocolo em mãos, será possível saber quais as orientações que o estudante precisa seguir para concluir o processo e continuar usufruindo o benefício.

ESCOLAS TAMBÉM PRECISAM FICAR ATENTAS

Para ser possível fazer o recadastramento, as escolas precisam ter informado o calendário letivo e os dados sobre os alunos ao GVBus. Se isso não tiver sido feito, os beneficiários não vão conseguir concluir o processo no site. Neste caso, a orientação é entrar em contato diretamente com a instituição de ensino.

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