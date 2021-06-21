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40 mil estudantes

CartãoGV Escolar: 65% dos alunos ainda não fizeram o recadastro

Prazo para fazer o procedimento termina no dia 31 de julho e, dias depois, o benefício será bloqueado. Outros 4 mil usuários têm pendências no recadastramento

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 16:15

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

21 jun 2021 às 16:15
CartãoGV: o bilhete único metropolitano da Grande Vitória
CartãoGV: o bilhete único metropolitano da Grande Vitória Crédito: Divulgação | GVBus
Cerca de 40 mil estudantes que usam o Sistema Transcol ainda não fizeram o recadastramento para poder continuar usufruindo do CartãoGV Escolar. Isso quer dizer que cerca de 65% dos alunos podem perder o benefício caso não regularizem a situação até o próximo dia 31 de julho.
CartãoGV Escolar - 65 por cento dos alunos ainda não fizeram o recadastro
A princípio, a data limite seria na semana que vem. Porém, diante do alto número de usuários com cadastros pendentes, o prazo foi prorrogado. Desta vez, quem não respeitá-lo terá o cartão bloqueado a partir de 6 de agosto. Para evitar o transtorno, o beneficiário deve realizar o procedimento no site do GVBus.
"Quando o aluno não faz a atualização cadastral, o cartão dele é automaticamente bloqueado até que ele comprove que continua matriculado em uma instituição de ensino, tendo, dessa forma, direito ao benefício"
Elias Baltazar - Diretor executivo do GVBus
O recadastramento é exigido no início de cada ano ou período letivo para todos os alunos, enquadrados em qualquer categoria de benefício. Quem não finalizar todo esse procedimento até o final de julho só conseguirá desbloquear o CartãoGV Escolar após regularizar a situação junto ao GVBus.

VEJA O PASSO A PASSO

  1. Na página do GVBus, selecione o botão "cadastro ou recadastro";
  2. Em seguida, escolha a categoria do cartão e informe se já possui cadastro prévio no sistema;
  3. Preencha o formulário com os dados pessoais solicitados;
  4. Com o formulário preenchido em mãos, leve-o para a sua instituição de ensino para ser assinado e carimbado;
  5. Digitalize o formulário e as demais documentações obrigatórias;
  6. Acesse novamente o site do GVBus e clique em "enviar arquivos digitalizados";
  7. Insira o número de protocolo e anexe os arquivos digitalizados dos documentos;
  8. Fique atento à situação do recadastramento para saber se ele foi aprovado, no botão "consultar status de aprovação do cadastro".
Atualmente, mais de 4 mil recadastramentos estão com pendências, que também precisam ser regularizadas até o final de julho para evitar o bloqueio do cartão. Isso ocorre quando é detectada alguma divergência no preenchimento do formulário ou falta alguma documentação exigida, por exemplo.
Segundo o GVBus, esses usuários foram alertados sobre o problema por e-mail, mas poucos voltaram a verificar o sistema. Com o número do protocolo em mãos, será possível saber quais as orientações que o estudante precisa seguir para concluir o processo e continuar usufruindo o benefício.

ESCOLAS TAMBÉM PRECISAM FICAR ATENTAS

Para ser possível fazer o recadastramento, as escolas precisam ter informado o calendário letivo e os dados sobre os alunos ao GVBus. Se isso não tiver sido feito, os beneficiários não vão conseguir concluir o processo no site. Neste caso, a orientação é entrar em contato diretamente com a instituição de ensino.

DÚVIDAS OU MAIS INFORMAÇÕES?

Quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do GVBus pelo telefone 0800 028 1810 ou 3145-2650 (para ligações feitas pelo celular), de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 8h às 18h. Outras possibilidades são o chat no site e o e-mail [email protected].

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