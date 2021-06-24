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Covid-19

Cariacica abre mais de 7 mil vagas para dose única da vacina Janssen

Pessoas com mais de 40 anos sem comorbidades poderão ser vacinadas. O agendamento deverá ser feito no site da prefeitura

Publicado em 

24 jun 2021 às 12:04

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 12:04

Vacina da Janssen necessita de apenas uma dose
Vacina da Janssen necessita de apenas uma dose Crédito: Stanislav Sukhin/ Shutterstock
Secretaria de Saúde de Cariacica (Semus) vai abrir, nesta quinta (24), às 18 horas, agendamento para aplicação da vacina da Janssen em pessoas sem comorbidades com 40 anos ou mais.  Serão 7.070 doses, de acordo com a prefeitura. 
A imunização com as vacinas da Janssen já acontece nesta sexta (25), em unidades básicas de saúde, seguindo a orientação da Sesa das doses serem aplicadas em até 48 horas. 
A Semus também abre, nesta sexta (25), às 14 horas, agendamento para os seguintes públicos:
  • Segunda dose de Coronavac para pessoas que receberam a primeira dose até dia 31 de maio
  • Segunda dose de Astrazeneca para pessoas que receberam a primeira dose há 70 dias
  • Primeira dose para pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades
  • Primeira dose de Pfizer para gestantes e puérperas 
O agendamento é feito pelo site vacina.cariacica.es.gov.br.

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