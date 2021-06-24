Cariacica abre mais de 7 mil vagas para dose única da vacina Janssen

A Secretaria de Saúde de Cariacica (Semus) vai abrir, nesta quinta (24), às 18 horas, agendamento para aplicação da vacina da Janssen em pessoas sem comorbidades com 40 anos ou mais. Serão 7.070 doses, de acordo com a prefeitura.
A imunização com as vacinas da Janssen já acontece nesta sexta (25), em unidades básicas de saúde, seguindo a orientação da Sesa das doses serem aplicadas em até 48 horas.
A Semus também abre, nesta sexta (25), às 14 horas, agendamento para os seguintes públicos:
- Segunda dose de Coronavac para pessoas que receberam a primeira dose até dia 31 de maio
- Segunda dose de Astrazeneca para pessoas que receberam a primeira dose há 70 dias
- Primeira dose para pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades
- Primeira dose de Pfizer para gestantes e puérperas
O agendamento é feito pelo site vacina.cariacica.es.gov.br.