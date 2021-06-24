Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dose única

Primeiro lote de vacinas da Janssen chega ao Espírito Santo

O lote da Janssen trouxe 31.550 unidades do imunizante da fabricante americana Johnson & Johnson, que garante a imunização contra o coronavírus com a aplicação de apenas uma dose
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

24 jun 2021 às 11:47

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 11:47

Nova remessa de vacinas contra a Covid-19 chega ao Espírito Santo nesta quinta-feira (24)
Nova remessa de vacinas contra a Covid-19 chega ao Espírito Santo nesta quinta-feira (24) Crédito: Divulgação / Sesa
Uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 chegou ao Espírito Santo na manhã desta quinta-feira (24). Foram desembarcados no Aeroporto de Vitória mais doses da vacina Coronavac e o primeiro lote de vacinas da Janssen.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, são 65.200 doses da Coronavac, que serão destinadas para complementar as segundas doses dos esquemas em atraso, finalizando 100% desse atendimento, além de poder dar início a pouco mais de 9 mil novos esquemas (com a segundas doses já asseguradas).

Veja Também

Cariacica abre mais de 7 mil vagas para dose única da vacina Janssen

Já o lote da Janssen trouxe 31.550 unidades do imunizante da fabricante americana Johnson & Johnson, que garante a imunização contra o coronavírus com a aplicação de apenas uma dose. De acordo com a Sesa, ficou pactuado entre Estado e municípios o envio destinado ao público geral por faixa etária.
Primeiro lote de vacinas da Janssen chega ao Espírito Santo
Primeiro lote de vacinas da Janssen chega ao Espírito Santo Crédito: Divulgação / Sesa
Além da remessa recebida na manhã desta quinta (24), uma outra é aguardada para chegar na parte da tarde. São mais 47.970 vacinas da Pfizer, que serão destinadas à aplicação de primeiras doses no público geral por faixa etária e nos grupos prioritários de acordo com o Plano de Vacinação em andamento no Estado. No total, são esperadas 144.720 doses de vacinas contra a Covid-19, considerando os três lotes desta quinta-feira.

NOVO IMUNIZANTE

A vacina da Janssen é o quarto imunizante incorporado ao Sistema Único de Saúde por meio do Programa Nacional de Imunizações no enfrentamento à Covid-19 no Brasil.
Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, a inserção deste novo imunizante ao SUS traz perspectivas ainda mais positivas para a cobertura vacinal capixaba.
“É uma vacina com esquema em dose única, que para uma campanha de vacinação do tamanho da Covid-19 é extremamente importante, pois auxilia na redução da taxa abandono do esquema vacinal, na possibilidade de vacinar mais pessoas de uma única vez, além de possibilitar o aumento da cobertura vacinal”, explicou a coordenadora.
Para este primeiro momento, devido ao quantitativo de doses e a especificidades da data de validade – ampliada para 8 de agosto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), será direcionada aos quatro municípios de maior população na Grande Vitória: Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.
Em remessas futuras, as doses serão proporcionalmente distribuídas aos demais municípios, tal qual ocorrem as distribuições dos demais imunizantes.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

ES deve zerar atraso para segunda dose da Coronavac nesta semana

ES libera antecipação da segunda dose da AstraZeneca em 2 semanas

Cariacica realiza mutirão de vacinação contra a Covid-19 no Kleber Andrade

Vila Velha abre 10.200 vagas para vacinação contra a Covid-19

"Xepa" da vacina no ES tem regras diferentes de outros Estados; entenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos
Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados