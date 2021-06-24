Nova remessa de vacinas contra a Covid-19 chega ao Espírito Santo nesta quinta-feira (24) Crédito: Divulgação / Sesa

Uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 chegou ao Espírito Santo na manhã desta quinta-feira (24). Foram desembarcados no Aeroporto de Vitória mais doses da vacina Coronavac e o primeiro lote de vacinas da Janssen.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, são 65.200 doses da Coronavac, que serão destinadas para complementar as segundas doses dos esquemas em atraso, finalizando 100% desse atendimento, além de poder dar início a pouco mais de 9 mil novos esquemas (com a segundas doses já asseguradas).

Já o lote da Janssen trouxe 31.550 unidades do imunizante da fabricante americana Johnson & Johnson, que garante a imunização contra o coronavírus com a aplicação de apenas uma dose. De acordo com a Sesa, ficou pactuado entre Estado e municípios o envio destinado ao público geral por faixa etária.

Primeiro lote de vacinas da Janssen chega ao Espírito Santo Crédito: Divulgação / Sesa

Além da remessa recebida na manhã desta quinta (24), uma outra é aguardada para chegar na parte da tarde. São mais 47.970 vacinas da Pfizer, que serão destinadas à aplicação de primeiras doses no público geral por faixa etária e nos grupos prioritários de acordo com o Plano de Vacinação em andamento no Estado. No total, são esperadas 144.720 doses de vacinas contra a Covid-19, considerando os três lotes desta quinta-feira.

NOVO IMUNIZANTE

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A vacina da Janssen é o quarto imunizante incorporado ao Sistema Único de Saúde por meio do Programa Nacional de Imunizações no enfrentamento à Covid-19 no Brasil.

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, a inserção deste novo imunizante ao SUS traz perspectivas ainda mais positivas para a cobertura vacinal capixaba.

“É uma vacina com esquema em dose única, que para uma campanha de vacinação do tamanho da Covid-19 é extremamente importante, pois auxilia na redução da taxa abandono do esquema vacinal, na possibilidade de vacinar mais pessoas de uma única vez, além de possibilitar o aumento da cobertura vacinal”, explicou a coordenadora.

Para este primeiro momento, devido ao quantitativo de doses e a especificidades da data de validade – ampliada para 8 de agosto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), será direcionada aos quatro municípios de maior população na Grande Vitória: Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.