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Noroeste do ES

Jaguatirica é encontrada morta na beira da estrada, em Marilândia

O animal parecia ter sido vítima de um atropelamento, segundo o leitor que fez as imagens. A jaguatirica estava às margens da rodovia que liga Marilândia a Colatina

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 17:33

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 mai 2021 às 17:33
animal estava morto, as margens da via
Animal estava morto, às margens da rodovia Crédito: Valdir Cândido
Uma jaguatirica foi encontrada morta às margens da rodovia que liga Marilândia a Colatina, na Região Noroeste do Estado, na tarde dessa sexta-feira (30). Um morador de Marilândia achou curioso e registrou imagens do felino, que parecia ter sido vítima de um atropelamento, segundo ele.
Quem fez imagens foi Valdir Cândido, funcionário de um supermercado de Marilândia, quando voltava de uma entrega. Ele contou que a jaguatirica estava a cerca de dois quilômetros da sede da cidade e havia sangue próximo ao corpo do felino. A Polícia Militar Ambiental foi acionada pelo morador.

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A Polícia Militar Ambiental confirmou que é uma jaguatirica e que não há relatos do aparecimento desse tipo de animal na região, mas eles podem habitar nos trechos de mata preservada que ainda existem nas imediações.
O capitão da segunda companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, Rodrigo Vieira de Freitas, explicou que as pessoas devem acionar os militares quando os animais estiverem feridos para que eles sejam recolhidos e levados para recuperação no Instituto Cereias, em Aracruz. O município de Marilândia informou que não foi notificado sobre o caso.

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