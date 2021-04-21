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Meio ambiente

Tamanduás são encontrados mortos em rodovia no interior de Cachoeiro

Os dois animais, possivelmente atropelados, estavam no acostamento da rodovia que liga o município ao Caparaó Capixaba

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 19:16

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 abr 2021 às 19:16
Tamanduás são encontrados mortos na BR 482
Tamanduás são encontrados mortos na BR 482 Crédito: Thales Rodrigues
Dois tamanduás foram encontrados mortos na manhã desta quarta-feira (21), na BR 482, em Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os dois animais possivelmente atropelados estavam no acostamento da rodovia que liga o município ao Caparaó Capixaba.
As imagens foram feitas por uma equipe da TV Gazeta Sul que passou pelo trecho nesta manhã. Na região está localizada a Floresta Nacional de Pacotuba – uma unidade de 449,44 hectares de Mata Atlântica administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, além da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de Cafundó e a unidade de conservação de Burarama.
O biólogo Victor Aragão explica que o animal, por instinto, costuma andar a noite para se alimentar e até para reprodução. “As rodovias onde existem reservas ou próximas a elas precisam ser mais sinalizadas para que o motorista reduza a velocidade. Por outro lado, muitos não respeitam quando há a orientação e pode ter sido o problema neste caso”, alertou o biólogo.
A chefe da Floresta Nacional de Pacotuba e analista ambiental Augusta Rosa Gonçalves conta que é comum ver animais mortos, como primatas, cobras e até capivaras vítimas de atropelamentos nas rodovias da região. Segundo ela, a morte desses animais pode provocar a extinção local da espécie, além de ser um risco a segurança de quem trafega.
“Isso pode provocar o desequilíbrio na cadeia alimentar. O que temos visto também é que por conta da pandemia e a redução da circulação de pessoas no trânsito, os animais estão se deslocando mais”, observou Gonçalves.
Ela pretende encaminhar um ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para que o local receba alertas quanto à travessia de animais silvestres.

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