Tamanduás são encontrados mortos em rodovia no interior de Cachoeiro

Tamanduás são encontrados mortos na BR 482 Crédito: Thales Rodrigues

As imagens foram feitas por uma equipe da TV Gazeta Sul que passou pelo trecho nesta manhã. Na região está localizada a Floresta Nacional de Pacotuba – uma unidade de 449,44 hectares de Mata Atlântica administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, além da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de Cafundó e a unidade de conservação de Burarama.

O biólogo Victor Aragão explica que o animal, por instinto, costuma andar a noite para se alimentar e até para reprodução. “As rodovias onde existem reservas ou próximas a elas precisam ser mais sinalizadas para que o motorista reduza a velocidade. Por outro lado, muitos não respeitam quando há a orientação e pode ter sido o problema neste caso”, alertou o biólogo.

A chefe da Floresta Nacional de Pacotuba e analista ambiental Augusta Rosa Gonçalves conta que é comum ver animais mortos, como primatas, cobras e até capivaras vítimas de atropelamentos nas rodovias da região. Segundo ela, a morte desses animais pode provocar a extinção local da espécie, além de ser um risco a segurança de quem trafega.

“Isso pode provocar o desequilíbrio na cadeia alimentar. O que temos visto também é que por conta da pandemia e a redução da circulação de pessoas no trânsito, os animais estão se deslocando mais”, observou Gonçalves.