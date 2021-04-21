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Ninguém se feriu

Cavalo vai parar no quarto de casa após desabar de barranco em Cariacica

Suspeita é que animal estivesse pastando no alto de um morro quando teria se desequilibrado e atingido o imóvel no bairro Flexal II, na tarde desta terça-feira (20). O cavalo e os moradores da casa não se feriram

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 13:47

Publicado em 

21 abr 2021 às 13:47

  • Do G1/ES

Cavalo foi retirado da casa por militares do Corpo de Bombeiros
Cavalo foi retirado da casa por militares do Corpo de Bombeiros Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um cavalo pesando cerca de 500 kg caiu dentro de uma casa no bairro Flexal II, em Cariacica, na Grande Vitória, na tarde desta terça-feira (20).
De acordo com sargento Wenus, do Corpo de Bombeiros, que auxiliou na retirada do cavalo, a casa onde o animal caiu fica embaixo de um barranco. A suspeita, então, é que ele estivesse pastando no alto do morro, quando teria se desequilibrado e atingido o imóvel.
O animal caiu do telhado da casa, furando a cobertura de telha e indo parar dentro de um dos quartos. O cômodo estava vazio no momento da queda. Por isso, nenhum morador ficou ferido.
O cavalo também não sofreu ferimentos graves ou fraturas. Por isso, ele foi retirado pela porta da frente da casa com o auxílio de uma corda.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal já foi devolvido ao dono.

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