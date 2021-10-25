Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Prefeitura no ES concede 2 pontos facultativos seguidos aos servidores

Câmara de Vereadores de Linhares foi além e terá seis dias de megaferiadão. Sim, isso mesmo: seis dias!

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 16:54

Públicado em 

25 out 2021 às 16:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista aérea de Vargem Alta: quase metade da receita líquida do município é gasta com a folha de pagamento
Vista aérea de Vargem Alta: quase metade da receita líquida do município é gasta com a folha de pagamento Crédito: PMVA/Divulgação
Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Sim, os servidores da Prefeitura de Vargem Alta terão incríveis cinco dias de folga consecutivos no próximo fim de semana. É que o prefeito da cidade, Elieser Rabello (MDB), resolveu, vejam só, decretar dois pontos  facultativos no período.
O megaferiadão da prefeitura começa nesta sexta-feira 29, em homenagem ao Dia do Servidor Público (comemorado no dia 28), e continua na próxima segunda (1º), “véspera do feriado de Finados”, como justifica a própria administração em suas redes sociais (deve ser cansativo véspera de feriado, né?).
Depois que a coluna demandou a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Vargem Alta, foi informado que o feriadão não valerá mais para os professores da rede municipal, que trabalharão normalmente na sexta (29) e segunda (1º). A prefeitura disse que divulgaria uma nova nota nas redes sociais com essa informação (a nota foi divulgada no final da tarde desta segunda-feira (25).
Vargem Alta tem 935 servidores municipais e uma população estimada de 21.778 habitantes (IBGE). Segundo o Tribunal de Contas do Estado, a prefeitura gasta quase metade (47,2%) da sua receita corrente líquida com pessoal.

Veja Também

Filhotes de ave rara que existe apenas no ES nascem em Vargem Alta

BR 262 terá faixa extra com cones contra engarrafamentos aos domingos e feriados

“A Prefeitura de Vargem Alta informa que não haverá expediente nas repartições públicas municipais nos dias 29 de outubro (sexta-feira) e no dia 1º de novembro (segunda-feira). No dia 28 de outubro, que é comemorado o dia do servidor público, foi transferido para o dia 29, e o dia 1º de novembro de 2021 é véspera do feriado de Finados, sendo decretado ponto facultativo”, diz nota da administração municipal. Entenderam?
Ser servidor público em Vargem Alta não deve ser um dos piores empregos do mundo, certo?

Câmara de Linhares também terá megaferiadão: de seis dias

Vargem Alta não está sozinha ao decretar dois pontos facultativos consecutivos. A Câmara de Vereadores de Linhares foi além e não terá expediente de quinta-feira (28) até o feriado de Finados na terça dia 2 - seis dias consecutivos.  Ou seja: são dois pontos facultativos e dois feriados no mesmo pacote. E adivinha quem paga essa conta?

LEIA MAIS SOBRE O CASO

30% dos indicados a cargos de chefia no serviço público não completam 1 ano

Economistas criticam reforma por "premiar" elite do serviço público

ES vai contratar startups para inovar atendimento do serviço público

Elite do serviço público tenta barrar reforma administrativa

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

feriado Ibge servidores TCES Vargem Alta Governo do ES Funcionalismo Público
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados