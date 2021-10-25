Prefeitura no ES concede 2 pontos facultativos seguidos aos servidores

Vista aérea de Vargem Alta: quase metade da receita líquida do município é gasta com a folha de pagamento Crédito: PMVA/Divulgação

Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Sim, os servidores da Prefeitura de Vargem Alta terão incríveis cinco dias de folga consecutivos no próximo fim de semana. É que o prefeito da cidade, Elieser Rabello (MDB), resolveu, vejam só, decretar dois pontos facultativos no período.

O megaferiadão da prefeitura começa nesta sexta-feira 29, em homenagem ao Dia do Servidor Público (comemorado no dia 28), e continua na próxima segunda (1º), “véspera do feriado de Finados”, como justifica a própria administração em suas redes sociais (deve ser cansativo véspera de feriado, né?).

Depois que a coluna demandou a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Vargem Alta, foi informado que o feriadão não valerá mais para os professores da rede municipal, que trabalharão normalmente na sexta (29) e segunda (1º). A prefeitura disse que divulgaria uma nova nota nas redes sociais com essa informação (a nota foi divulgada no final da tarde desta segunda-feira (25).

Vargem Alta tem 935 servidores municipais e uma população estimada de 21.778 habitantes (IBGE). Segundo o Tribunal de Contas do Estado, a prefeitura gasta quase metade (47,2%) da sua receita corrente líquida com pessoal.

“A Prefeitura de Vargem Alta informa que não haverá expediente nas repartições públicas municipais nos dias 29 de outubro (sexta-feira) e no dia 1º de novembro (segunda-feira). No dia 28 de outubro, que é comemorado o dia do servidor público, foi transferido para o dia 29, e o dia 1º de novembro de 2021 é véspera do feriado de Finados, sendo decretado ponto facultativo”, diz nota da administração municipal. Entenderam?

Ser servidor público em Vargem Alta não deve ser um dos piores empregos do mundo, certo?