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Domingos Martins a Vitória

BR 262 terá faixa extra com cones contra engarrafamentos aos domingos e feriados

Os km 30 e 37 vão ganhar uma sinalização com 2 mil cones. Todo o trecho será monitorado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

22 out 2021 às 12:10

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 12:10

Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
BR 262, em Viana, próximo ao posto da  Polícia Rodoviária Federal Crédito: Carlos Alberto Silva
O trecho da BR-262 que compreende os municípios de Domingos Martins e Viana vai ganhar mais uma faixa de tráfego para quem segue no sentido Vitória. A medida emergencial será adotada para evitar as filas de veículos registradas nos dias de grande fluxo de turistas na rodovia.
A mudança do sentido de uma das pistas vai funcionar somente aos domingos e em feriados prolongados entre a região de Santa Isabel, em Domingos Martins, e a ponte do Rio Jucu, em Viana. A sinalização será feita com dois mil cones.
BR-262 terá faixa extra com cones contra engarrafamentos aos domingos e feriados
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) haverá agentes por todo o trecho. A data de início, no entanto, ainda não está definida. A PRF informou que a ação depende da aquisição dos cones, o que será feito pelas prefeituras dos dois municípios.
Por nota, a PRF informou que o objetivo é "garantir segurança viária e conforto na viagem de retorno da região de montanha do estado em domingos e feriados prolongados", destaca.
A reportagem acionou as prefeituras de Viana e de Domingos Martins e questionou qual será a participação das administrações municipais. Quando a resposta for enviada, o texto será atualizado.

Correção

23/10/2021 - 2:10
Na primeira versão desta matéria, foi usada uma foto da BR 101 em vez da BR 262. Correção foi feita.

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