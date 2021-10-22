BR 262, em Viana, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal Crédito: Carlos Alberto Silva

O trecho da BR-262 q ue compreende os municípios de Domingos Martins Viana vai ganhar mais uma faixa de tráfego para quem segue no sentido Vitória. A medida emergencial será adotada para evitar as filas de veículos registradas nos dias de grande fluxo de turistas na rodovia.

A mudança do sentido de uma das pistas vai funcionar somente aos domingos e em feriados prolongados entre a região de Santa Isabel, em Domingos Martins, e a ponte do Rio Jucu, em Viana. A sinalização será feita com dois mil cones.

Your browser does not support the audio element. BR-262 terá faixa extra com cones contra engarrafamentos aos domingos e feriados

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) haverá agentes por todo o trecho. A data de início, no entanto, ainda não está definida. A PRF informou que a ação depende da aquisição dos cones, o que será feito pelas prefeituras dos dois municípios.

Por nota, a PRF informou que o objetivo é "garantir segurança viária e conforto na viagem de retorno da região de montanha do estado em domingos e feriados prolongados", destaca.

A reportagem acionou as prefeituras de Viana e de Domingos Martins e questionou qual será a participação das administrações municipais. Quando a resposta for enviada, o texto será atualizado.