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Enxugamento da folha

Elite do serviço público tenta barrar reforma administrativa

Proposta que será encaminhada pelo governo federal ao Congresso reduz salários de entrada das categorias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 14:38

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 14:38

Palácio do Planalto Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
As categorias com os mais altos salários no serviço público federal tentam barrar a proposta de reforma administrativa costurada pelo governo, segundo informações do jornal o Estado de S.Paulo.
A proposta que será encaminhada na próxima semana deve quebrar a estabilidade dos novos servidores e permitir a redução de salários iniciais das categorias. O envio do projeto ao Congresso já foi adiado duas vezes por causa de pressão da elite do funcionalismo público.

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Fazem parte do grupo que tenta impedir o envio do projeto estão juízes, procuradores da República, policiais federais, membros da Receita Federal e advogados da União. Como as medidas podem servir de inspiração para os Estados, magistrados estaduais e promotores de Justiça também engordam o coro contra a reforma.
Segundo o Estadão, representantes dessas categorias se encontraram nesta semana com o secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia, Wagner Lenhart  um dos articuladores da reforma administrativa no governo federal  , para expor seus argumentos.
Até 2022, fim do governo Jair Bolsonaro, cerca de 26% dos funcionários públicos vão se aposentar. Esse quadro é considerado uma janela de oportunidade para emplacar o que está sendo considerado como uma reconfiguração do RH do Estado.

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