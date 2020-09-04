Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Economistas criticam reforma por 'premiar' elite do serviço público
Análise

Economistas criticam reforma por 'premiar' elite do serviço público

Projeto de reforma administrativa foi encaminhado para o Congresso nesta quinta (3). Governo que reformular a máquina pública na tentativa de reduzir os custos com pessoal

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 05:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 05:04
Data: 09/01/2020 - ES - Vitória - Ministério da Economia, Centro de Vitória - Editoria: Economia - Fernando Madeira - GZ
Ministério da Economia, Centro de Vitória  Crédito: Fernando Madeira
Na tentativa de reduzir o custo da máquina, cortando gastos com o funcionalismo, a equipe econômica do governo federal encaminhou ao Congresso, nesta quinta-feira (3), a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da reforma administrativa. Porém, economistas capixabas criticam que o texto, apesar de trazer alguns avanços, mantém privilégios para a "elite" do serviço público.
O texto enviado deixou de fora parlamentares, magistrados e promotores. De acordo com o governo federal, esses são membros de poderes e, por isso, têm regras diferentes dos servidores comuns. A reforma também não valerá para militares, que seguem normas distintas.
De acordo com o governo, eventuais mudanças relacionadas a esses grupos de servidores precisariam ser propostas pelos próprios órgãos aos quais estão vinculados. Porém, é possível que o próprio Congresso Nacional use o pacote do governo para incluir, por conta própria, essas e outras alterações.

Veja Também

Reforma blinda elite de servidores de redução de jornada e salário

Perguntas e respostas sobre o que muda na carreira do servidor

Para o economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES) Vaner Corrêa, a reforma deveria ter uma abrangência bem maior do que está sendo proposto. "A exclusão de categorias alegando que são atividades típicas de Estado é um bofete na cara da sociedade brasileira e de suas demandas mais emergentes", afirma.
Já a economista e coordenadora cursos de graduação e MBA da Fucape Business School, Arilda Teixeira, avalia que, embora a criação do Regime Jurídico Único (RJU), que estabeleceu a contratação no serviço público por concurso, tenha trazido mudanças necessárias, acabou por criar distorções e vícios, criando uma "casta de cidadãos abonados", com vantagens por exemplo na estabilidade e aposentadoria.

Veja Também

Primeira fase da reforma administrativa não gera economia

O QUE OS ESPECIALISTAS DIZEM

Vaner Corrêa é economista e conselheiro do Conselho Regional
Vaner Corrêa é economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES) Crédito: Thaiana Gomes

"Reforma estabelecerá uma espécie de 'Casa Grande e Senzala'"

"A reforma administrativa deveria ter uma abrangência bem maior do que está sendo proposto. A exclusão de categorias alegando que são atividades típicas de Estado é um bofete na cara da sociedade brasileira e de suas demandas mais emergentes. 

A exclusão dos setores políticos, do Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, alegando que são salvaguardas da democracia, é algo ridículo e não combina com a modernidade das sociedades centrais e modernas. 

A reforma nesta base, além de não criar nenhuma modernidade para as administrações públicas, também estabelecerá uma espécie de Casa Grande e Senzala [obra do sociólogo Gilberto Freyre, publicada em 1933, que discute a formação da sociedade], onde os funcionários do Executivo pertencerão perpetuamente à senzala e os outros sempre se protegerão dentro e nos arrabaldes da casa grande. 

Nesta modelagem proposta, não será criado nenhum senso de modernidade e não haverá nenhuma redução de folha de pagamento. A reforma também não alterará o desequilíbrio que existe entre as remunerações, para as mesmas atividades, entre os servidores do poder público e privado, que atualmente há um fosso vergonhoso e avassalador. 

Enquanto não se fizer uma reforma administrativa que enseje uma baita alteração na Constituição de 1988 e que toque em temas que hoje são tabus e totens, como é o caso da vitaliciedade, da necessidade do trânsito em julgado para demitir corruptos etc, a reforma vai atingir os que já levam o balaio nas costas há muito tempo."

Vaner Corrêa

Economista e conselheiro do Corecon-ES
Na foto, Arilda Teixeira, economista e coordenadora Cursos de Graduação e MBA da Fucape Business School
Arilda Teixeira é economista e coordenadora cursos de graduação e MBA da Fucape Business School Crédito: Daniel Alencastre/Fucape

"É a hora do Estado acertar as contas com o cidadão contribuinte"

A proposta para a reforma administrativa é a oportunidade que a sociedade brasileira tem para retirar de suas costas um elefante branco chamado Regime Jurídico Único (RJU), que o governo Sarney enfiou goela abaixo dos cidadãos contribuintes brasileiros, em troca de um 5º ano de mandato como presidente da República.  

Numa prática recorrente do universo do presidente  é dando que se recebe , todos aqueles que, naquele momento, estivessem trabalhando nas repartições públicas federais, após a aprovação do RJU, tornaram-se funcionários efetivos da União, com estabilidade de emprego e aposentadoria equivalente ao salário da ativa (Regime Próprio de Previdência Social  RPPS). Formou-se aí uma casta de cidadãos abonados, em que boa parte nunca havia contribuído para o RPPS.  

Mas o pacote de bondades não parou por aí. No balaio do Regime Jurídico Único foi inserido também o direito para militares (principalmente forças armadas) de deixar sua aposentadoria/pensão para filhas solteiras ou desquitadas (não havia o divórcio), ou para netos e netas (até completarem 18 anos, ou 21 se estiver cursando o ensino superior). Essa mágica, até hoje, sustenta descendentes de militares com benefícios muito acima do teto das aposentadorias do setor privado. E com um agravante, os aposentados do setor privado contribuíram durante 35 anos para terem direito ao salário de aposentadoria. Enquanto os servidores só passaram a contribuir a partir da adoção do RJU  e se aposentaram na idade que a lei definiu para aposentadoria, sem ter contribuído o tempo que o setor privado é obrigado a cumprir. 

A concepção do Regime Jurídico Único foi procedente. Estabeleceu que o ingresso no serviço público só poderia ser feito mediante aprovação em concurso público federal  regra necessária para acabar com a anacrônica função da então Administração Pública Federal de ser cabide de emprego para parentes e amigos do governo  arena para nepotismo e fisiologismo. 

E por que agora é necessária uma reforma administrativa? Porque o RJU disseminou uma permissividade administrativa tal, que os vícios que ele pretendia eliminar foram gradativamente sendo reinstalados dentro do poder público, até chegarmos ao ponto que estamos hoje: o Regime Jurídico Único alimenta o anacronismo que pretendia eliminar. 

Por quê? O RJU não foi uma boa escolha? Não. 

Os agentes públicos é que não tiveram a integridade moral necessária para conduzir a Administração Pública como legítimos servidores  aqueles que estão a serviço do Estado. A falta de integridade moral dos agentes públicos reverteu as posições. Colocou os cidadãos contribuintes a serviço do Estado. Isso tem que acabar.

Arilda Teixeira

Economista e coordenadora cursos de graduação e MBA da Fucape Business School

LEIA MAIS SOBRE A REFORMA ADMINISTRATIVA

Reforma blinda elite de servidores de redução de jornada e salário

Demissão por desempenho insuficiente valerá para todos os servidores

Reforma administrativa exclui parlamentares, juízes, procuradores e militares

Reforma administrativa cria 5 tipos de servidores, só 1 com estabilidade

Reforma administrativa muda estabilidade e proíbe progressão automática

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados