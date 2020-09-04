Economistas criticam reforma por 'premiar' elite do serviço público

A proposta para a reforma administrativa é a oportunidade que a sociedade brasileira tem para retirar de suas costas um elefante branco chamado Regime Jurídico Único (RJU), que o governo Sarney enfiou goela abaixo dos cidadãos contribuintes brasileiros, em troca de um 5º ano de mandato como presidente da República.

Numa prática recorrente do universo do presidente  é dando que se recebe , todos aqueles que, naquele momento, estivessem trabalhando nas repartições públicas federais, após a aprovação do RJU, tornaram-se funcionários efetivos da União, com estabilidade de emprego e aposentadoria equivalente ao salário da ativa (Regime Próprio de Previdência Social  RPPS). Formou-se aí uma casta de cidadãos abonados, em que boa parte nunca havia contribuído para o RPPS.

Mas o pacote de bondades não parou por aí. No balaio do Regime Jurídico Único foi inserido também o direito para militares (principalmente forças armadas) de deixar sua aposentadoria/pensão para filhas solteiras ou desquitadas (não havia o divórcio), ou para netos e netas (até completarem 18 anos, ou 21 se estiver cursando o ensino superior). Essa mágica, até hoje, sustenta descendentes de militares com benefícios muito acima do teto das aposentadorias do setor privado. E com um agravante, os aposentados do setor privado contribuíram durante 35 anos para terem direito ao salário de aposentadoria. Enquanto os servidores só passaram a contribuir a partir da adoção do RJU  e se aposentaram na idade que a lei definiu para aposentadoria, sem ter contribuído o tempo que o setor privado é obrigado a cumprir.

A concepção do Regime Jurídico Único foi procedente. Estabeleceu que o ingresso no serviço público só poderia ser feito mediante aprovação em concurso público federal  regra necessária para acabar com a anacrônica função da então Administração Pública Federal de ser cabide de emprego para parentes e amigos do governo  arena para nepotismo e fisiologismo.

E por que agora é necessária uma reforma administrativa? Porque o RJU disseminou uma permissividade administrativa tal, que os vícios que ele pretendia eliminar foram gradativamente sendo reinstalados dentro do poder público, até chegarmos ao ponto que estamos hoje: o Regime Jurídico Único alimenta o anacronismo que pretendia eliminar.

Por quê? O RJU não foi uma boa escolha? Não.

Os agentes públicos é que não tiveram a integridade moral necessária para conduzir a Administração Pública como legítimos servidores  aqueles que estão a serviço do Estado. A falta de integridade moral dos agentes públicos reverteu as posições. Colocou os cidadãos contribuintes a serviço do Estado. Isso tem que acabar.