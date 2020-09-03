Demissão por desempenho insuficiente valerá para todos os servidores

A regulamentação da demissão de servidores por desempenho valerá para todos os servidores, inclusive atuais, esclareceu nesta quinta-feira (2), o Ministério da Economia. Segundo a pasta, já há uma previsão constitucional para essa avaliação, por isso sua aplicação se estenderá ao funcionalismo em geral.

Ministério da Economia informou que informou projeto de lei complementar está em fase de elaboração Crédito: Fernando Madeira

A Economia informou ainda que o projeto de lei complementar que regulamenta a possibilidade de desligamento do servidor por baixo desempenho "está em fase de elaboração e em breve deve ser enviado à Presidência da República para posterior encaminhamento ao Congresso Nacional".