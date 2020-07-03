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Leonel Ximenes

Estudante do ES é selecionado para cursar universidade na Rússia

Jiordano Lorenzoni Partelli,  17 anos, de Marilândia, vai fazer Química, a partir de 2021

Públicado em 

03 jul 2020 às 18:35
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jiordano está no último ano do ensino médio
Jiordano está no último ano do ensino médio Crédito: Divulgação
O jovem Jiordano Lorenzoni Partelli, de 17 anos, vai trocar a tórrida Marilândia, no Noroeste do Estado, pela gélida Rússia. Estudante do último ano do ensino médio de um colégio católico em Colatina, ele passou no processo de seleção para o curso de Química na Universidade de Kursk, cidade de meio milhão de habitantes que fica a 525 quilômetros da capital, Moscou.
“Eu fiquei extasiado quando soube que fui aprovado. É muito gratificante ver que todos os meus esforços foram recompensados”, comemora Jiordano, que pelo nome evidencia a origem italiana da sua família.
Para ser selecionado para a Universidade de Kursk, que é paga, ele participou de uma avaliação que constou de análise documentos, como currículo e histórico escolar, e uma entrevista. O currículo de Jiordano, aliás, foi enriquecido com cursos de Educação à Distância em Botânica pela Universidade de Tel-Aviv (Israel) e de Química Orgânica na Universidade de Novosibirsk (Rússia).
Se quisesse, o jovem estudante que gosta de videogame e pesquisar e desenvolver projetos poderia ter escolhido ficar bem mais próximo uma vez que ele também passou para os cursos de Estatística na Ufes e Economia na PUC de São Paulo.
Mas a escolha de Jiordano recaiu mesmo sobre a vasta terra dos czares, onde pretende ter uma formação de maior qualidade: “Optei pela Rússia por questões acadêmicas e científicas. Sinto que lá terei melhor aproveitamento do meu conhecimento bem como poderei aprimorá-lo”.

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Antes de ingressar na universidade, o estudante vai fazer durante nove meses, a partir de fevereiro próximo, na Universidade de Kursk, um curso preparatório de russo, uma língua reconhecidamente difícil. “Meu nível no idioma é básico e pretendo aprimorar”, afirma. Depois, vai cursar Química em outra universidade russa que ele ainda vai escolher.
Terra de grandes romancistas e contistas, a Rússia exerce uma atração especial em Jiordano, que aponta Tolstói, autor dos clássicos “Guerra e Paz” e “Anna Kariênina” (ou Karenina, dependendo da tradução), como seu escritor favorito.
A propósito, no começo do romance “Anna Kariênina”, Tolstói afirma que “todas as famílias felizes são iguais…”. Mas a família de Jiordano, neste momento, está numa felicidade incomparável e orgulhosa da conquista dele. A coluna torce para que a história dele seja eternamente feliz.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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