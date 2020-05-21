Grupo de percussão do ES participa de festival online da Rússia

Grupo de alunos de percussão do Projeto Vale Música Serra foi selecionado para participar do festival internacional DRUM Parade 2020 Crédito: Divulgação

Um grupo de alunos de percussão do Projeto Vale Música Serra foi selecionado para participar do festival internacional DRUM Parade 2020, que acontece anualmente, em comemoração ao aniversário de São Petersburgo, na Rússia. Os jovens capixabas são os únicos representantes do Brasil confirmados até agora para a tradicional parada musical, que terá início no próximo dia 27, em versão online, devido à pandemia do novo coronavírus. O projeto conta com o patrocínio da Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O Vale Música Serra vai marcar presença por meio de um vídeo gravado por oito alunos, direto de suas casas, sob a regência do professor Léo de Paula, autor da composição que destaca a diversidade da percussão afro-brasileira. Em 2019, o DRUM Parade entrou para o Guinness Book por reunir 1288 percussionistas nas ruas da cidade. Este ano, devido à pandemia, o evento vai acontecer de forma online, com transmissão em tempo real pelos canais de TV da Rússia.

LIVE SOLIDÁRIA

O músico Marcelo Ribeiro Crédito: Mônica Zorzanelli

Nesta quinta (21), o cantor Marcelo Ribeiro apresenta uma live solidária, em condomínio na Mata da Praia. As doações serão direcionadas para a Campanha do Bem da Paróquia São Camilo.

Os moradores do bairro poderão participar de suas janelas e varandas . A live será transmitida ainda pelo Instagram @marceloribeirobandab e no www.youtube.com/user/marcelobandab

JOVEM ADVOCACIA

Live Jovem Advocacia Crédito: Divulgação

A advogada Erica Neves idealizou a Maratona da Jovem Advocacia nas redes sociais para ajudar na qualificação e no debate de quem está iniciando na carreira. A estreia, na última terça-feira , contou com o também advogado José Eduardo Coelho Dias entre os debatedores e já foi um sucesso: 130 participantes no aplicativo Zoom e mais de 200 visualizações no Facebook. A Maratona segue até junho. O próximo encontro será na terça-feira (26), às 17 horas, com Hélio Pepe, Bárbara Néspoli e Camila Brunhara, sempre com mediação de Erica.

O CAFÉ NOSSO DE CADA DIA

Dados da Organização Internacional do Café (OIC) indicam que o Brasil é o segundo maior consumidor mundial da bebida, logo atrás dos Estados Unidos. Nosso país representa 13% dessa demanda, com 21 milhões de sacas consumidas ao ano. De olho nesse mercado, Eduarda Buaiz tem investido na produção de novos produtos do Café Numero Um, feito com grãos 100% capixabas. Ela aproveita o Dia Nacional do Café, comemorado no próximo domingo, dia 24, para celebrar a qualidade dos cafés tradicional e extraforte, além das versões Prime e Espresso Gourmet, produzidos com café 100% arábica, todos certificados com o selo de controle de pureza e qualidade da ABIC.

DEMOCRACIA SE APRENDE NA ESCOLA