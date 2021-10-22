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Polícia investiga

Procon apreende produto comprado em licitação que estava sendo vendido na Serra

Comerciante foi autuado por vender em seu estabelecimento papel A4 comprado com dinheiro público e com carimbo de venda proibida a terceiros
Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

22 out 2021 às 20:18

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 20:18

Serra
Operação do Procon apreendeu papel comprado em licitação sendo vendido em papelaria na Serra Crédito: Procon da Serra/Divulgação
A equipe de fiscalização do Procon da Serra apreendeu um total de 200 resmas de papel que foram compradas em licitação e estavam sendo vendidas em uma papelaria localizada no Bairro das Laranjeiras.
O flagrante aconteceu na quinta-feira (21) após o recebimento de denúncia. O comerciante foi autuado por vender em seu estabelecimento papel A4 comprado com dinheiro público e com carimbo de venda proibida a terceiros.

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De acordo com o Procon, os fiscais ao chegarem à papelaria constataram a veracidade da denúncia e encontraram as resmas, todas com a informação de ser produto de licitação. O comerciante, além de autuado, poderá receber multa administrativa.
Os papeis traziam os dizeres em sua embalagem “Produto objeto de licitação pública - PROIBIDA SUA VENDA A TERCEIROS”.

Operação do Procon da Serra

O comerciante foi conduzido até a 3ª Delegacia Regional da Serra para prestar os devidos esclarecimentos à autoridade policial, que ficou responsável pela investigação a respeito da origem do material.

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