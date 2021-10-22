Procon apreende produto comprado em licitação que estava sendo vendido na Serra

Operação do Procon apreendeu papel comprado em licitação sendo vendido em papelaria na Serra Crédito: Procon da Serra/Divulgação

A equipe de fiscalização do Procon da Serra apreendeu um total de 200 resmas de papel que foram compradas em licitação e estavam sendo vendidas em uma papelaria localizada no Bairro das Laranjeiras.

O flagrante aconteceu na quinta-feira (21) após o recebimento de denúncia. O comerciante foi autuado por vender em seu estabelecimento papel A4 comprado com dinheiro público e com carimbo de venda proibida a terceiros.

De acordo com o Procon, os fiscais ao chegarem à papelaria constataram a veracidade da denúncia e encontraram as resmas, todas com a informação de ser produto de licitação. O comerciante, além de autuado, poderá receber multa administrativa.

Os papeis traziam os dizeres em sua embalagem “Produto objeto de licitação pública - PROIBIDA SUA VENDA A TERCEIROS”.

Operação do Procon da Serra